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Gündem Özgür Özel'e Erdoğan şoku! Haddini ve boyunun ölçüsünü böyle öğrenecek
Gündem

Özgür Özel'e Erdoğan şoku! Haddini ve boyunun ölçüsünü böyle öğrenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini ve boyunu aşarak "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." diyen CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 13:59:00 -
Özgür Özel'e Erdoğan şoku! Haddini ve boyunun ölçüsünü böyle öğrenecek

Ülke ekonomisine milyar dolarlarca zarar veren Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haddini ve boyunu aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmişti.

Özel "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Haddini ve boyunun ölçüsünü böyle öğrenecek

Girdiği her seçimde milletin desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Böylece Özel haddini ve boyunun ölçüsünü öğrenecek.

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