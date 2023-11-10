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Gündem Özgür Özel'e AK Partili Dağ'dan tepki: Ağzından çıkanları kulağın duymuyor! CHP'nin acemi genel Başkanı
Gündem

Özgür Özel'e AK Partili Dağ'dan tepki: Ağzından çıkanları kulağın duymuyor! CHP'nin acemi genel Başkanı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 20:39:00 -
Özgür Özel'e AK Partili Dağ'dan tepki: Ağzından çıkanları kulağın duymuyor! CHP'nin acemi genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'CHP'nin acemi genel başkanı, Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin!' sözleriyle tepki gösterdi.

Anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Bu sözlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert tepki gösterdi.

Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP'NİN ACEMİ GENEL BAŞKANI

Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş.


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HADDİNİ BİLMELİSİN

Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin!

Cumhurbaşkanımız Sn.
@RTErdogan
an'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter.

Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!

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