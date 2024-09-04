Özgür Özel'den "küfür" skandalı

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, CHP'nin, milyonlarca vatandaşa yönelik küfür ve hakaretlerin arkasındaki asıl güç olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in, bu ülkenin vatandaşı olan milyonlarca insana hakaret eden kadını onurlandırdığını belirten Güler, Özel'in bu tavrının CHP'nin geleneksel siyaset biçimi olduğunu vurguladı. Bu skandalın CHP'nin siyasi yöntemlerinin bir parçası olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye oy veren milyonlara değil, bu ülkenin vatandaşı olan milyonlarca insana küfrediliyor. Hem de ne küfürler ne hakaretler!

Tüm bu rezilliğin arkasında CHP var. Sponsoru da CHP, organizatörü de!

Milyonlarca insanı hedef alan bu küfür ve hakaretlerin yönetişimini bizatihi CHP yapıyor.

Ve dahi küfürbazları 'onur'landırmayı da!

Özgür Özel ağzı bozuk o şahsı sözde 'onur konuğu' ilan edip kutsuyor! Neyi onurlandırıp kutsadığını biliyor mu peki? Tabii ki biliyor!

Bırakın ağzı bozuk o meczubu, Özgür Özel'e odaklanın. Sayın Özel 'onur' nedir biliyor mu acep? Milyonlarca insana siyasi tercihleri nedeniyle küfür ve hakaret eden biri nasıl onurlu olur? Ve siz böylesi bir şahsı nasıl onurlandırma çabası içerisine girersiniz?

Ey kendisine küfredilen milyonlarca vatan evladı! Artık o küfürler kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel eliyle!

Demem o ki bırakın o meczup şahsı. Özgür Özel alayınıza küfretmiştir. Bu işin Türkçesi, özeti budur! Bu CHP'nin tanıdık, bildik siyaset etme biçimidir. Bu tarz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kazandırdığı bir tarzdır. Özgür Özel de vaktiyle bu tarzın bir parçasıydı. Genel Başkan olduktan sonra birileri 'Özgür Bey değişti' diye umutlandı.

Değişmemiş, değişemez!

Peki tam da bu noktada soralım öyleyse. Sayın Özgür Özel yarın küfrettiğiniz bu insanların kapısını çalıp nasıl oy isteyeceksiniz? Yoksa her zaman olduğu gibi 'Ak Parti ötekileştiriyor, geriyor' diyerek sıyrılmayı mı deneyeceksiniz?

İzmir'de insanlar bilmem ne kokusundan penceresini açamıyor. Körfezi bilmem ne götürüyor. Yol yok su yok!

Hiç kimse çıkıp da tüm bunlara rağmen yine CHP'ye oy veren seçmene 'siz geri zekalısınız' diyor mu?

Bodrum'da insanlar susuzluk nedeniyle tuvalet ihtiyaçları için AVM'lere akın ediyor. Bilmem nerelerini yıkayacak su bulamıyorlar. Günlerdir yıkanamıyorlar. Plajlara gidip duş alıyorlar.

Peki hal böyle iken hiç kimse çıkıp da CHP'ye oy veren seçmene 'siz geri zekalısınız' diyor mu?

İstanbul'da iki otobüsü yürütemiyorsunuz!

Gelelim Ak Parti'ye.

Kendisine küfredilen milyonlarca insanın oylarıyla seçilenler! Hakikaten merak ediyorum!

Ne yapmayı düşünüyorsunuz?"

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