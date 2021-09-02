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Siyaset Özgür Özel'den dikkat çeken cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener...
Siyaset

Özgür Özel'den dikkat çeken cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener...

2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 14:14:00 -
Özgür Özel'den dikkat çeken cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya ilçe örgütünün düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Özel'in burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

"Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını isteyen Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz, ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş ama bu seçimi sen kazanabilirsin, eğer sen kazanırsan biz kazanırız. Adayımız çıkana kadar her biriniz yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, her gün o bir oyun peşine düşerseniz bu seçimi bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı kazanacak, size söz veriyorum." diye konuştu.

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