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Özgür Özel'den beddua: CHP şehit kanıyla kuruldu, laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur." dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
Özgür Özel'den beddua: CHP şehit kanıyla kuruldu, laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Uşak'ın Banaz ilçesindeki parti binasının açılışında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Türkiye'de demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olduğunu belirten Özel, 31 Mart'ta Türkiye'nin yeni bir güne uyanacağını ve demokrasinin kazanacağını ifade etti.

"CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah"

Partisinin "Rezidanslarda değil, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu" kaydeden Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine kendi geçmişine laf söylemiş olur. Bugünkü siyasi çıkarlarla CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları ayrıştırmadan yerel seçim çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özgür Özel, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
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