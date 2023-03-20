Özgür Özel'den bakanlık çıkışı

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda tartışmalar sürerken, bakanlıklar da konuşulmaya başlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." dedi. Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.

Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.

'Gönlümden geçiyor'

Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.

'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor.' diyen Özel, 'Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı? ifadelerini kullandı.