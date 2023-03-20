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Gündem Özgür Özel'den bakanlık çıkışı
Gündem

Özgür Özel'den bakanlık çıkışı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında bakanlık paylaşımıyla ilgili konuştu. Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Özel, "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." dedi. Özel, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerini üstlenmek istediğini söyledi. Ancak, Altılı Masa'daki fikir ayrılıklarının devam etmesi nedeniyle cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi büyümeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 03:48:00 -

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda tartışmalar sürerken, bakanlıklar da konuşulmaya başlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." dedi. Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.

Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.

'Gönlümden geçiyor'

Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.

'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor.' diyen Özel, 'Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı? ifadelerini kullandı.

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