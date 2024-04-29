Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya 1 Mayıs telefonu! Solcu marjinallere kefil oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak 1 Mayıs'ta Taksim'in yürüyüşe açılmasını istedi.
Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya'yı CHP Genel Başkanı Özgür Özel telefonla aradı.
Solcu marjinal gruplar Taksim'de buluşmakta diretirken, Özgür Özel de Bakan Yerlikaya'dan kararı gözden geçirmelerini istedi.
Ali Yerlikaya, "Taksim kutlama için belirlenen güzergah arasında değildir" demişti.
Taşkınlık peşindeki solculara kefil oldu!
Aralarında TİP'in de olduğu marjinal solcular, 1 Mayıs günü saat 10:00'da Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'de buluşacaklarını duyurarak taşkınlığa davetiye çıkarttı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, Taksim'de kutlamaların sorunsuz yapılacağına kefil olduğunu söyledi.
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