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Siyaset Özgür Özel'den akılalmaz yorum!
Siyaset

Özgür Özel'den akılalmaz yorum!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini akıldışı ifadelerle çarpıtarak haddi aşan sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:32:00 - 2020-12-16 22:39:59
Özgür Özel'den akılalmaz yorum!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisine yönelitlen 'erken seçim' sorusunu "Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size (CHP) verilmeyeceğini biliyorsunuz." diyerek cevaplandırmıştı.

Akılalmaz çarpıtma

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu açıklama üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "AK Parti kriterlerine göre Çavuşoğlu darbecinin daniskasıdır."

18 yıldır kaybettiklerini unuttu

2002'den beri AK Parti karşısında kaybettiklerini unutan CHP'li Özel, akılalmaz yorumunu haddi aşan ifadelerle sürdürdü:

"AK Partili Çavuşoğlu değil de herhangi bir siyasi partiden muhalefet bir siyasetçi söylese, ortalık birbirine girer. Vermeyen kim? Partili Genelkurmay Başkanına Milli Savunma Bakanı yaptım ona mı güveniyorsun? Milletin karşısında hangi güç duracak? Millet sana darbe yapıldığında sana sahip çıkacak da sen darbe yaptığında sana sessiz mi kalacak? İktidarın verilmemesi ne demek? Hangi odak, hangi güç? O seçim olsun, millet yetkiyi versin, sen de ‘verilmeyecek’ de bakalım. Senin alnını bizzat nasıl karışlıyorum. Kolay mı? Kimsin sen? Millet seçecek. Sen vermeyeceksin."

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