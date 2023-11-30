Özgür Özel yandaşı Halk TV CHP'deki kayıp parayı sordu! Oda TV bile bu riyakarlığa dayanamadı

Sözde hak-hukuk-adalet temsilcisi Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koltuk darbesinden sonra harekete geçti.

Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğundayken sesi çıkmayan Halk TV, Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasından sonra CHP'deki kayıp milyonları gündeme getirdi.

Halk TV'nin haberinde, "CHP Kurultayı geride kaldı, Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel ile birlikte yeni bir dönemin kapıları açılmış oldu. Ancak CHP Genel Merkezi'nin koridorlarında kayıp 160 milyon lira konuşuluyor." denildi.

Halk TV koltuktan olan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Halk TV haberin devamında, "Kayıp paraların kim tarafından nerelere harcandığı bilinmiyor. Kulislerde dolaşan fısıltılara göre paraların Genel Başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından trol hesaplar oluşturmak için kullanıldı." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedefe koydu.



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Oda TV'den CHP haberine tepki

Aynı mahalleden Oda TV de Halk TV'nin haberini manşetine taşıdı. Oda TV'nin haberinde, "Halk Tv de haber yapmaya başladı: CHP’de kayıp 160 milyon" başlığı kullanıldı.