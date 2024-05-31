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Siyaset Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”
Siyaset

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:53:00 -
Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! "Buraya çıkıp istifa edeceğim"

Her dönemde yerel seçimle genel seçim arasındaki farkı ayırt edemeyip birkaç belediye kazandıkları için iktidar olacaklarını zanneden CHP’liler, boyundan büyük açıklama yapmaya devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2028 seçimlerinde iktidar olamamaları durumunda istifa edeceğini söyledi.

Türkiye siyasetinde son dönemde bir yumuşama yaşanıyor. Bu ılıman dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yayına katılan Özel, siyasi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek ilk genel seçimi hedeflediğini söyleyen Özel, bu seçimde partisini iktidar yapamaması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Benim işim bu partiyi iyi yönetmek. Belediye başkanlarımızın görevi seçimlere kadar bört dörtlük yönetmek. İnsanlar bakacak diyecek ki 'bunlar bu işi yapar arkadaş bunlara ülkeyi de yönettirelim' Millet cebimize 409 anahtar koydu cebimize. O anahtarlar iktidarın anahtarıdır.

Bu hedefi gerçekleştirmezsem seçim gecesi burada canlı yayında, ben CHP'yi iktidar yapamazsam o gece buraya çıkacağım ve istifa edeceğim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyaseti burada bırakacağım. İlk genel seçimde. İlk yerel seçimde birinci parti yaptık. Diyorlardı ki çok kötü sonuç alacaklar, tarihin en kötü sonucu olacak. Ne oldu?"

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Al Özgür Özel'i, vur Kemal Kılıçdaroğlu'na! Bakın yine ne herzeler yumurtladılar

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Yorumlar

şüayıp

Millet destek verir ancak PKK ya yakın olanların hesabını keser

Millet

Özgür özel sen baştan kayıp ettin chp kurultayında seloya selam söylerken kavala selam söylerken
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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