Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Türkiye siyasetinde son dönemde bir yumuşama yaşanıyor. Bu ılıman dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yayına katılan Özel, siyasi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek ilk genel seçimi hedeflediğini söyleyen Özel, bu seçimde partisini iktidar yapamaması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

"Benim işim bu partiyi iyi yönetmek. Belediye başkanlarımızın görevi seçimlere kadar bört dörtlük yönetmek. İnsanlar bakacak diyecek ki 'bunlar bu işi yapar arkadaş bunlara ülkeyi de yönettirelim' Millet cebimize 409 anahtar koydu cebimize. O anahtarlar iktidarın anahtarıdır.

Bu hedefi gerçekleştirmezsem seçim gecesi burada canlı yayında, ben CHP'yi iktidar yapamazsam o gece buraya çıkacağım ve istifa edeceğim.

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Siyaseti burada bırakacağım. İlk genel seçimde. İlk yerel seçimde birinci parti yaptık. Diyorlardı ki çok kötü sonuç alacaklar, tarihin en kötü sonucu olacak. Ne oldu?"