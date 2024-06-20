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Siyaset Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'
Siyaset

Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 20:44:00 -
Özgür Özel ile Yılmaz Özdil kavgası şiddetleniyor! 'Mahalle kabadayısı gibi... Haddini bil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Özdil'in, insanların Atatürkçü duygularını sömürdüğünü belirten Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil." dedi.

Siyasette normalleşme sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi muhalif tutumuyla tanınan Yılmaz Özdil'i kızdırmıştı. Konuyla ilgili "Asrın lideri, Özgür Özel'e 'Koltuk' verdi" başlıklı bir video yayınlayan Özdil, iki liderin görüşmesini sert bir dille eleştirmişti. Bu çıkış sonrası CHP lideri Özel ise, "Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü... Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar." sözleriyle yüklendi. Özdil de Özel'in bu sözlerine "Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim." diyerek karşılık verdi.

Yılmaz Özdil'e CHP'den tepki: Haddini bil!

Yılmaz Özdil ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki tartışmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış... Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil!" ifadelerini kullandı.

"İnsanların Atatürkçü duygularını sömürdün"

CHP'li Yücel, paylaşımının devamında, "Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!" dedi.

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