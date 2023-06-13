Özgür Özel çılgına dönecek! O isimden "kutsal damacana" benzetmesi

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan isimlerden olan Özgür Özel’i çok fena ti’ye aldı.

“Baba (Kılıçdaroğlu), oğul (İmamoğlu) yetmedi, ‘kutsal damacana’ mesabesindeki Özgür Özel'i mi çekeceğiz!” ifadelerini kullanan Tuna, özetle şunları kaydetti:

“(…) Sevgili Kılıçdaroğlu sadece CHP'lileri değil, AK Partilileri de ikiye böldü.

Büyük çoğunluk tıpkı CHP'liler gibi Kılıçdaroğlu'nun istifasını dört gözle bekliyor.

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Hayır, belirli argümanları yok. Duygusal tepki gösteriyorlar. "Sen miydin bizim liderimize diktatör diyen, saltanattan bahseden; yine yenildin, hadi yürü de ense tıraşını görelim..." demeye getiriyorlar. Sanırım biraz da CHP'nin karışmasını istiyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun kalmasından yana olan AK Partililer ise, "Bizi deli mi öptü, onunla hep kazanıyoruz nasılsa, kesinlikle kalsın..." yollu düşünüyorlar.

Ben mi?

Ne istifasını istiyorum ne de kalmasını. Tabiri caizse, tam ortasındayım Kılıçdaroğlu'nun.

Yani, bir parçam kalmasından yana, bir parçam gitmesinden.

Bu yazıyı yazmaya oturduğumda yüzde 51 gitmesinden yanaydım, bitirirken yüzde 51 kalmasından yana oldum.

Sırf şu Özgür Özel yüzünden.

İmamoğlu'ndan sonra o da göz koymuş Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna.

Baba (Kılıçdaroğlu), oğul (İmamoğlu) yetmedi, "kutsal damacana" mesabesindeki Özgür Özel'i mi çekeceğiz!

Keşke "Kaybetmedik, kazanamadık sadece" formülüne benzer şekilde bir formül bulunsa:

Kılıçdaroğlu hem istifa etse hem de koltuğuna yapışık kalsa.”