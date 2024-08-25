Özgür Özel başkanları sattı, terörist destekçisi Suavi’ye koştu!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Kusura bakmayın, aynı konu ekseninde, gelişmeleri de olsa, ardı ardına yazmak istemem.
Ama konu “askere sıkılan kurşun” olunca..
Konu, “askere sıkılan kurşunun sahibi ölünce, ailesine taziyede bulunmak” olunca..
“Terörist ölünce, ailesine taziyede bulunan kişi, CHP’li belediyeler tarafından paraya boğulması” sözkonusu ise..
Bu kişiler “şarkıcı, entellektüel isimler” olarak topluma lanse ediliyorsa..
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Partilerin genel başkanları, bu isimlere destek ziyaretinde bulunup, çaktırmadan teröristlere selam gönderiyor, algı çalışmaları yapıyorlarsa..
Biz de mecburen, gelişmeleri de aktararak, aynı konuya devam etmek zorunda kalıyoruz.
Gazetemizde haberini okudunuz. Ben de köşe yazımda aktardım.
Beykoz Belediyesi CHP’ye geçince, ilk işi Suavi’ye konser verdirmek oldu..
Suavi kim?
2007 yılında Dağlıca karakolunu basıp, 12 askerimizi şehid eden, 8 askerimizi kaçıran teröristlerin başındaki Yücel Halis isimli terörist etkisiz hale getirildiğinde, ailesine gidip, taziyede bulunan soldan çarklı sözde şarkıcı..
Tek vukuatı o değil..
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Kaç anne babanın canını yaktı söyler misin Suavi? Biz ‘askerin canı’ diyoruz sen ‘ekmek’ diyorsun