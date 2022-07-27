  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özgür özel, Allah'ın emirlerini hatırlatan imama hakaret etti! Bu saygısıza bir cevabınız yok mu?
Gündem

Özgür özel, Allah'ın emirlerini hatırlatan imama hakaret etti! Bu saygısıza bir cevabınız yok mu?

Varlık sebebi Allah'ın dinine ve Türk Milletinin değerlerine kılıç çekmek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen şovalyelerinden Özgür Özel, halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen İmam Halil Konakçı hocaefendiyi hedef gösterdi. Milletin inanç ve değerlerine sadakat ile bağlı olduğunu vurgulayan ve en ufak fırsatta bunu kullanmaktan da geri durmayan Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel müdürlerinden ve parti yetkililerinden ise ortakları Özgür Özel'in saldırısına dair tek çıt çıkmadı!

Yeniakit Publisher
2022-07-27 13:57:00 -
Özgür özel, Allah'ın emirlerini hatırlatan imama hakaret etti! Bu saygısıza bir cevabınız yok mu?

Varlık sebebi Allah'ın dinine ve Türk Milletinin değerlerine kılıç çekmek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen şovalyelerinden Özgür Özel, halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı'nın görevden alınması çağrısı yaparak, "Milletimiz bilsin ki bu pis dil bu imamın ağzında olsa da ipler onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı’nın ve Erdoğan'ın elindedir" diyerek hedef gösterdi!

TBMM'de yaptığı basın toplantısından bir video kesiti paylaşan Özel, paylaşımına "Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Milletimiz bilsin ki bu pis dil bu imamın ağzında olsa da ipler onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı’nın ve Erdoğan'ın elindedir" diyerek aralıksız hedef gösterdi!

Tüm bunlara rağmen milletin inanç ve değerlerine sadakat ile bağlı olduğunu vurgulayan ve en ufak fırsatta bunu kullanmaktan da geri durmayan Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel müdürlerinden ve parti yetkililerinden ise yoldaşları Özgür Özel'in saldırısına dair tek çıt çıkmadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

ALTILI MAŞA ÇETESİ AHMAKLAR SŪRŪSŪ.

İsmail

Vallahi bunlar ses çıkaramazlar çünki bunların gözleri kalpleri kulaklarını Allah mühürlemiş bunlar kendi nefisleri için çalışıyorlar başkaları umurlarında değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23