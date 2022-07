Özgür özel, Allah'ın emirlerini hatırlatan imama hakaret etti! Bu saygısıza bir cevabınız yok mu?

Varlık sebebi Allah'ın dinine ve Türk Milletinin değerlerine kılıç çekmek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen şovalyelerinden Özgür Özel, halkımızın düşürülmek istendiği sekülerizm çukuruna Allah'ın emir ve yasakları ölçüsünde dikkat çekmek isteyen Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı'nın görevden alınması çağrısı yaparak, "Milletimiz bilsin ki bu pis dil bu imamın ağzında olsa da ipler onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı’nın ve Erdoğan'ın elindedir" diyerek hedef gösterdi!

TBMM'de yaptığı basın toplantısından bir video kesiti paylaşan Özel, paylaşımına "Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Milletimiz bilsin ki bu pis dil bu imamın ağzında olsa da ipler onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanı’nın ve Erdoğan'ın elindedir" diyerek aralıksız hedef gösterdi!

Tüm bunlara rağmen milletin inanç ve değerlerine sadakat ile bağlı olduğunu vurgulayan ve en ufak fırsatta bunu kullanmaktan da geri durmayan Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel müdürlerinden ve parti yetkililerinden ise yoldaşları Özgür Özel'in saldırısına dair tek çıt çıkmadı!