Özgür Kudüs karikatürleri ödüllendirildi

Bu yıl “Özgür Kudüs” temasıyla düzenlenen “5. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması”nın ödülleri sahiplerine verildi. Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 26 ülkeden 179 karikatürist, 455 eserle katıldı. Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesi hedeflenen yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 38 eser finale kaldı.

12 Kişiye Kudüs seyahati

Her biri birbirinden kıymetli eserler arasından Türkiye’den Şener Tosun birinci, İran’dan Nahid Maghsoudi ikinci, Kazakistan’dan Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. Ayrıca, Esile Altunışık “Mirasımız Derneği Özel Ödülü”, Halime Aydın “Necmettin Erbakan Özel Ödülü”, Eren Esirci “Naci el-Ali Özel Ödülü”, Melike Sümeyye Aysal “2. Abdülhamit Han Özel Ödülü” alırken, Meryem Sena Burhan’a, “Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü” takdim edildi. Türkiye’den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz ile Avusturya’dan Klaus Pitter, Lübnan’dan Anas Lakkis, Bulgaristan’dan Maya Tcholakova, İran’dan Mahboube Pakdel ve Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov’dan oluşan ana jürinin seçtiği 72 karikatürün yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Gecede Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı şarkılar söyledi. Etkinliğe katılanlardan çekilişle belirlenen 12 kişiye Kudüs seyahati hediye edildi.