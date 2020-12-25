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Biyografi Özgür Karabat kimdir, nerelidir? CHP milletvekili Özgür Karabat'ın hayatı
Biyografi

Özgür Karabat kimdir, nerelidir? CHP milletvekili Özgür Karabat'ın hayatı

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'a 31 Mart yerel seçimleri öncesi şantaj yapan çete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Kıbrıs'ta çökertildi. Peki Özgür Karabat kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:55:00 - 2020-12-25 08:55:53
Özgür Karabat kimdir, nerelidir? CHP milletvekili Özgür Karabat'ın hayatı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a şantaj yapan çete, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla  çökertildi. CHP’li Özgür Karabat’ı kurdukları gizli kamera ile şantaj yapan çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Peki Özgür Karabat kimdir, nerelidir? İşte Özgür Karabat hayatı.

Özgür Karabat kimdir?

1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, babasının da öğretmen olarak görev yaptığı memleketinde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı. 1996 yılında üniversite sıralarında tanıştığı Dilek Hanım ile 2000 yılında evlendi. Karabat'ın 2006 yılında Umut adında ki oğlu dünyaya geldi.

Üniversite mezuniyeti sonrası Türkiye'nin ön de gelen dış ticaret firmalarında genel müdür olarak çalıştı. İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olan Karabat, aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı ünvanına da sahiptir. 1 Şubat 2009 yılında aktif siyaset hayatını sürdürdüğü CHP'nin Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine getirildi, iki kez üst üste seçilerek bu görevi sürdürdü. Özgür Karabat, 2013 yılının Temmuz ayında Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Aday belirlemek için yapılan önseçimde % 67 ile İstanbul'un ilçeleri arasında en çok oyu alan aday adayı olmuştu. Özgür Karabat, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi. 

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