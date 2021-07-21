Özgür Demirtaş hastanelik oldu

Ekonomist Özgür Demirtaş'ı, denizlerin engerek yılanı olarak bilinen trakonya balığı çarptı. Tatilini Ege'de sürdüren Demirtaş, balığın üzerine basınca zor anlar yaşadı.

Demirtaş yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Arkadaşlar: Ayağımı Trakonya Balığı soktu. Daha önce bu kadar acı duyduğumu hatırlamıyorum. Çocukluğum da Ege’de geçti ama denizde hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Lütfen dikkat edin, ayağınıza plastik de olsa bir şey giyin. Gerçekten inanılmaz bir acıydı. Zehirden ötürü acı çok büyük oldu. Sağolsunlar doktor bey iğneleri çıkardı. Çok zehirli bir balıkmış. Acı dayanılmazdı. Sizler de dikkat edin lütfen... İnanın acı feci idi. Zehirden ötürü öyle bir acı oluyormuş"

Trakonya balığı ne yapar?

Trakonya, halk arasında Çarpan balığı Akdeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yaşayan zehirli balık türüdür. Türkiye sularında çok fazla görülen bu balık türü bazı insanların dokunması ve teması halinde kalp krizi geçirmesine sebep olup ölümüne yol açabilecek derece toksin zehir salgılamaktadır.

En sığ sahillerden 150 metre derinliğe kadar dağılım gösterirler. Genel olarak yazın sığ yerlere, kışınsa derinlere çekilirler. Sahillere yaklaştıkları dönem, deniz faaliyetlerinin yoğun olduğu yaz dönemine rastladığından yüzücüler, dalıcılar ve balıkçılar için tehlike yaratırlar.

Bu balığın eti balığın zehir salgılaması ve balıkçılıkta yakalanması halinde risk arzetmesi nedeniyle tüketilmemekte ve ticari bir değer taşımamaktadır. Balık ölse bile zehiri hâlen aktif olup tehlike devam etmektedir.