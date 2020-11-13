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Ekonomi Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön plana çıkan isimler dahi, Erdoğan’ın sözlerini desteklemekten başka çare bulamadı. AK Parti’nin ekonomi politikalarına yönelik eleştirileriyle bilinen Prof. Dr. Özgür Demirtaş dahi, ekonomik toparlanma için Erdoğan’ın söylemlerinin uygulanması gerektiğini işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:42:00 -
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

 yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndaki (TCMB) değişim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki görev teslimi, Türkiye’nin ekonomi politikalarında yapacağı atılım önemli bir başlangıcı olarak değerlendirildi. Merkez Bankası’na Naci Ağbal’ın atanması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise Lütfi Elvan’ın getirilmesiyle birlikte yapacağı ilk açıklama merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda ekonomiye dair hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı yatırımcının güvenini kazanan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “fiyat istikrarı”, “finansal istikrar” ve “makroekonomik istikrar” üzerinden yeni ekonomi politikaları izleneceğini söyledi. Ayrıca Erdoğan, uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırladıklarını da ifade etti.

Muhalif isimlerin de reçetesi Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik istikrar, büyüme ve yapısal reform mesajlarının ardından, AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarına büyük ölçüde muhalif bir tavır sergileyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisine sorulan, “Hocam sizin öngörünüz nedir acaba, düzlüğe çıkabilecek miyiz?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı söylemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Demirtaş, “Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri yapılırsa düzlüğe çıkarız. Yok sözde kalırsa yine duvara toslarız” ifadelerini kullandı.

TL değer kazanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şimdiden meyvesini vermeye başladı. Türk Lirası, Dolar karşısında uzun süredir ilk kez bu denli değer kazandı. Pazar gününe kadar 8.54 seviyesini gören dolar, bugün itibariyle 7.61’lere geriledi. Euro’daki toparlanma da dikkatleri çekti. Euro, uzun süre sonra 9 TL’nin altını gördü. Ayrıca yabancı yatırımcı, şimdiden Türkiye’ye dönmeye başladı. Bugün itibariye, son bir haftada Türkiye’ye 1 milyar dolardan fazla yeni yatırım yapıldığı öğrenildi.

Ve yabancı yatırımcı dönüyor! Bir haftada 1 milyar dolar...
Ve yabancı yatırımcı dönüyor! Bir haftada 1 milyar dolar...

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Ve yabancı yatırımcı dönüyor! Bir haftada 1 milyar dolar...

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