Özgür Avc kimdir? Özgür Avc İYİ Parti’den neden istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunarak MHP’ye dönecekler için kapının her daim açık olduğunu vurguladıktan sonra İYİ Parti’den istifalar da gelmeye başladı. Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı ve 20 kişi İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP )Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıklayan Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı'nın da aralarında olduğu 20 kişiye MHP üyelik belgesi verildi. İYİ Parti'den MHP'ye katılımlar nedeniyle MHP Kepez İlçe Başkanlığında tören düzenlendi. İYİ Parti'den istifaların önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği tahmin ediliyor.