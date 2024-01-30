Özgeçmiş yazarken bu ipuçlarına dikkat!

İstihdam piyasasında rekabet artarken sıradan özgeçmişlerin öne çıkması da gittikçe zorlaşmaya başladı. Uzmanlarsa başarılı bir özgeçmiş için bazı ayırt edici yöntemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor

Küresel istihdam piyasası iş arayanlar için gün geçtikçe daha rekabetçi hale geliyor. ABD’de kasım ayı itibariyle 8,8 milyon açık iş ilanı var. Bu rakam bir yıl öncesine göre %18’lik düşüşü ve Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor.

USA Today’in haberinde yer alan Censuswide araştırmasına göre 2023 sonlarında 1013 ABD’li çalışanın %85’i iş değiştirmeyi daha az düşünüyor. Bu oran aynı zamanda geçen yıla göre %27’lik bir artışı işaret ediyor.

Haberde bu rekabetçi istihdam piyasasında başvuruları öne çıkarmanın yolları, mükemmel bir özgeçmiş hazırlama yöntemleri ve bazı ipuçları paylaşılıyor.

Özgeçmişinizin güzel görünmesini sağlayın, ancak tasarım konusunda fazla endişelenmeyin

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Özgeçmişlerin düzenli olması ve bilgi taramayı kolay hale getirmesi gerekiyor. Uzmanlar tasarımda bir miktar renk patlamasının iyi olabileceğini belirtiyor. Ancak çoğu meslek için düşünüldüğünde başvurularda tasarım becerilerinin sergilenmesine çok fazla ihtiyaç yok.

Aslına bakılırsa biz özgeçmiş tarama yazılımı anahtar kelimeleri görmüyorsa tasarıma odaklanmak başvurunuza zarar dahi verebilir.

Brooklyn Resume Studio'nun Direktörü Dana Leavy-Detrick, USA TODAY'e verdiği demeçte, "Çok cesur, grafiksel bir özgeçmişle öne çıkabilirsiniz, ancak bu öne çıkış mutlaka iyi bir şekilde olmayacak. Tasarıma aşırı odaklanırsanız, özgeçmişin optimizasyonunu feda edersiniz" diyor.

Leavy-Detrick özgeçmişlerin temiz bir görünüme sahip olmasının, ‘sans-serif’ yazı tiplerinde olmasının ve bol miktarda boşluk alanının bulunmasının "güvenli" bir yol olarak kabul edildiğini söyledi. Özgeçmiş uzmanı metinle LinkedIn profiliniz arasında link oluşturmayı düşünebileceğinizi de sözlerine ekledi.

Kariyer koçu Jenny Foss, "İçerik her zaman nitelik ve ayrıntılardan daha önemlidir. Stilin avantajlı veya çok önemli olacağı bir sektördeyseniz, bir PDF'yi doğrudan birine gönderebiliyorsanız veya kendi web sitenizde veya portföyünüzde görüntüleyebiliyorsanız, kesinlikle ikinci bir versiyona sahip olmalısınız” dedi.

Yapay zekayı kullanın ama güvenmeyin

Yapay zeka sohbet robotları özgeçmişlerini hazırlayan insanlar için harika bir başlangıç olabilir. Ancak uzmanlar adayların teknolojiye fazla güvenmemeleri konusunda uyarıyor.

Leavy-Detrick, "İşe alım uzmanları ve işe alım yöneticileri, insanların özgeçmiş yazmak için yapay zeka kullandığını tespit etmede çok iyiler. Metinler kulağa çok iyi yazılmış gibi gelebilir, ancak ortaya çıkan yazılar biraz düz kalıyor” dedi.

Özgeçmiş uzmanına göre bu karakteristik özellik işe alım yöneticileri “özgünlük” aradığında adayın şansını düşürebilir.

Foss, "Sadece yapay zeka tarafından yazılmış özgeçmişler gördüm ve bunlar henüz harika değiller. Kaçırdıkları şey büyük oranda kişiliktir. Yapay zeka, benzersiz özelliklerinizi ve katkılarınızı yakalamayacak” uyarısında bulundu.

Özgeçmiş yazarken neler dahil edilmeli?

Spesifik olun: Profesyonel özgeçmiş yazarı Lynda Spiegel, “Örneğin, sadece iyi bir satış elemanı olduğunuzu söylemeyin. Bir çeyrekte tam olarak kaç anlaşma yaptığınızı söyleyin. Kendiniz hakkında söylediklerinin etrafına biraz cazibe katmak istemelisiniz" diyor.

Bir değer önerisi ekleyin: Spiegel, özgeçmişin üst kısmına yakın bir yere, başvuranın neden doğru işe alınacağını açıkça belirten kısa bir paragraf eklemeyi öneriyor. Spiegel, “Özgeçmişiniz bir pazarlama belgesidir. Şimdiye kadar yaptığınız her şeyin bir geçmişi değil. Siz bir ürünsünüz ve kendinizi işveren olan alıcıya pazarlıyorsunuz. İşverene, 'İşte bu yüzden beni bir görüşmeye getirmek istemelisiniz. Sahip olduğun sorunun cevabı benim’ diyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Anlatıya odaklanın: Kariyer koçu Foss, başvuranın niçin kariyerindeki önceki diğer işlerde çalıştığını ve asıl kapsayıcı odağının ne olduğunu açıklayan hızlı bir veya iki cümle yazmasını bekliyor. Bu sayede aday kariyer kronolojisini anlatırken bir yandan da kendisinin kariyer evrimini de anlatma fırsatını değerlendirebilir. Foss bu sayede kariyerinin bir sonraki adımının hedeflenen şirket olduğunun açıkça gösterilebileceğini söyledi. Foss, “Bu hikaye anlatımı yaklaşımını her zamankinden daha fazla uygun görüyorum ve uyguluyorum” açıklamasında bulundu.

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