Özge Ulusoy'un ardından Simge Ünal'dan da skandal sözler: Fakir biriyle...

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Batı’nın ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan laikçi seküler kesimin figüranları, rezilliklere doymuyor. Özge Ulusoy’un ‘Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar?’ şeklindeki aşağılık sözlerini, kendi mahallesinden Simge Ünal da destekledi. Ünal, ‘Fakir biriyle sevgili olmam’ diyerek maddi olarak kendilerinden daha alt tabakadaki kişileri hor gördü.

Podyumlarda vücutlarını teşhir ederek para kazanan mankenler uluorta yaşadıkları gayrimeşru hayatlarıyla ilgili skandal açıklamalarına bir yenisi daha ekledi.

Geçtiğimiz yıllarda ‘Çobanın oyu ile benim oyum bir mi?’ diyerek vatandaşın oyunu küçümseyen Aysun Kayacı, sosyetenin gerçek yüzünü ifşa etmişti. Yakın zamanda da manken Özge Ulusoy, ‘Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar?’ diyerek kendi mahallesinin düşünce tarzını açığa çıkarmıştı.

Ulusoy’un açıklamaları tepki toplarken bir skandal da meslektaşı Simge Ünal’dan geldi. 'Özge'ye katılıyorum. Sevgili olacağım kişiyle yaşam standartlarım aynı olması gerekiyor' diyen Ünal, kendilerinden statü olarak aşağıda olan insanları hor gördü.

Simge Ünal: Fakir biriyle sevgili olamam

Ünal, tepki çeken sözlerini şöyle devam ettirdi:

Yanıma yakışan biri tabii ki olmalı ama gittiğimiz yerlerde de bana ayak uydurması gerekiyor. O yüzden fakir biriyle sevgili olamam. 'Geliri düşük biriyle sevgili olurum' diyenlerin bugüne kadar birlikte olduğu kişilere bakın hep maddi durumu iyi olanlarla birlikte oldukları ortaya çıkar. Onlar da gerçeği söylemekten kaçınıyor.

Batılı yaşam tarzının ağına takılan paralı sosyetik tiplerin, kendilerinden maddi veya statü olarak daha alt tabakada olan kişileri nasıl hor gördükleri ve aşağıladıkları bu sözlerle yeniden gün yüzüne çıktı.