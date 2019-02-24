0553 313 94 23

(ÖZET) Konyaspor Kayserispor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Konyaspor-Kayserispor maç özeti...

24 Şubat 2019 Pazar 18:42
(ÖZET) Konyaspor Kayserispor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Konyaspor-Kayserispor maç özeti...

Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx 

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore x (Mücahit Can dk. 56 x), Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx 

Kayserispor: Lung xx,Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx (Levent dk. 90+4 ?), Chery xx (Varela dk. 84 ?), Umut x, Kravets xx (Hasan dk. 67 x) 

Gol: Deniz (dk. 59) (Kayserispor) 

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan, Skubic (Konyaspor), Atila (Kayserispor)  

Konyaspor Kayserispor maç özeti

16. dakikada hakem Arda Kardeşler, kritik Kayserispor atağını durduran Zuta'ya sarı kart gösterdi. VAR'dan 'pozisyonu incele' tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Kardeşler, kırmızı kartına başvurmadı ve sarı kart kararını değiştirmedi.

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in şutu az farkla auta çıktı. 

39. dakikada sağ kanattan Deniz’in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 

55. dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Deniz’in verdiği ara pas ile topla buluşan Kravets’in ceza sahası içine girip vurduğu şut az farkla auta çıktı. 

59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Şamil’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir noktada Deniz’in dokunduğu top, Konyasporlu Filipovic’e çarparak ağlarla buluştu. 0-1 

79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes’in vurduğu sert şut kaleci Serkan’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. 

82. dakikada orta sahadan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit Can’ın vurduğu şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:42
  1. Konyaspor Kayserispor
  2. Konyaspor Kayserispor maç sonucu
  3. Konyaspor Kayserispor özeti
  4. Konyaspor Kayserispor maç özeti
  5. Konyaspor Kayserispor özet izle
  6. Konyaspor Kayserispor 0-1
  7. Konyaspor Kayserispor goller

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika beşinci dönem için adaylıkta ısrarlı
    1. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov..
    4. Çorlu'da kar yağışı
    5. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
    6. "Sincan, 'Balans ayarı yaptık.'..
    7. Tekirdağ'da Mustafa Şentop sevinci
    8. Adıyaman seçim anketi 2019 Adıyaman'da..
    9. Kendini asan Kıbrıs gazisi, askeri..
    10. Peribacaları'ndaki kaçak yapıların..
    11. Sudan’da kabine değişikliği
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a..
    13. Erdoğan: "Ankara'da daha önce iki kez..
    14. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan..
    15. Yeniden Refah Partisi Van’da ilçe..
    16. Linnes, Fernando ve Diagne’nin son..
    17. Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi’nin..
    18. Türk Telekom Stadyumu’nda çatı..
    19. TKBL: Bursa Büyükşehir Belediyespor:..
    20. Halis Özkahya VAR kontrolü istedi
    21. Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Kan..
    22. Ağabeyini silahla yaralayan genç kadın..
    23. (ÖZET) Konyaspor Kayserispor maç..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    25. Papa'dan çocuk istismarı açıklaması!..
    26. Erdoğan'dan o isme sert sözler: Parti..
    27. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel..
    28. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    29. (ÖZET) Ankaragücü Erzurumspor maç..
    30. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?