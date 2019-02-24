(ÖZET) Konyaspor Kayserispor maç sonucu: 0-1 Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Konyaspor-Kayserispor maç özeti...

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Konyaspor-Kayserispor maç özeti... Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1 Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x (Ali Çamdalı dk. 65 x), Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore x (Mücahit Can dk. 56 x), Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx Kayserispor: Lung xx,Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx (Levent dk. 90+4 ?), Chery xx (Varela dk. 84 ?), Umut x, Kravets xx (Hasan dk. 67 x) Gol: Deniz (dk. 59) (Kayserispor) Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan, Skubic (Konyaspor), Atila (Kayserispor) Konyaspor Kayserispor maç özeti 16. dakikada hakem Arda Kardeşler, kritik Kayserispor atağını durduran Zuta'ya sarı kart gösterdi. VAR'dan 'pozisyonu incele' tavsiyesi geldi. Pozisyonu inceleyen Kardeşler, kırmızı kartına başvurmadı ve sarı kart kararını değiştirmedi. 25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic’in şutu az farkla auta çıktı. 39. dakikada sağ kanattan Deniz’in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 55. dakikada orta sahadan gelişen Kayserispor atağında Deniz’in verdiği ara pas ile topla buluşan Kravets’in ceza sahası içine girip vurduğu şut az farkla auta çıktı. 59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Şamil’in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir noktada Deniz’in dokunduğu top, Konyasporlu Filipovic’e çarparak ağlarla buluştu. 0-1 79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Lopes’in vurduğu sert şut kaleci Serkan’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. 82. dakikada orta sahadan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mücahit Can’ın vurduğu şutu kaleci Lung iki hamlede kontrol etti.

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