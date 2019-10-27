ÖZET | Beşiktaş Galatasaray derbisi kaç kaç bitti? Beşiktaş Galatasaray maç sonucu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 10. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi takip edemeyen futbolseverler karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaç kaç bitti? İşte Beşiktaş Galatasaray maç özeti...

Beşiktaş Galatasaray derbisi kaç kaç bitti?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı Umut Nayır'ın 69. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak kötü gidişe dur dedi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

Beşiktaş Galatasaray maçından dakikalar

1. dakikanın içinde henüz 39. saniyede savunma arkasına atılan topta Umut Nayir, gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Umut'un vuruşu Muslera'da kaldı.

25. dakikada Galatasaray, sağ kanattan Feghouli ile etkili geldi. Cezayirli oyuncunun ortasında Andone, altı pas üzerinden vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

38. dakikada yine Feghouli, sağ kanattan ortasını yaparken Beşiktaşlı Vida, Andone'den önce topa kritik bir müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46. dakikada Beşiktaş, Diaby ile gole çok yaklaştı. Caner'in savunma arkasına attığı topla buluşan Abdoulay Diaby, vuruşunda topu Muslera'nın üstünden aşırtmak istedi fakat Muslera topu kontrol etti.

47. dakikada Beşiktaş, bu kez Umut Nayir ile gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Umut'un dönerek kendini kurtarıp yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.

Galatasaray'da Ryan Babel, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrası 54. dakikada maçın ilk sarı kartını gördü.

59. dakikada Galatasaray'da Marcao, tehlikeli gelişen Beşiktaş atağında Diaby'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

63. dakikada Galatasaray'da Mariano, hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.

64. dakikada Beşiktaş'ta Jeremain Lens oyundan çıkarken Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

68. dakikada Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine Emre Mor oyuna girdi.

69. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına ön direkte kafayı vuran Umut Nayir, takımını öne geçirdi: 1-0.

Beşiktaş'ta hakeme yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, 77. dakikada sarı kart gördü.

Galatasaray'da 78. dakikada Mario Lemina'nın yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu.

Konuk ekipte Feghouli'nin yerine de Adem Büyük, 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi ilk 11'leri

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone