Özer Sencar'ın anketi patladı! Atatürk bile kurtaramadı

Melih Altınok, Özer Sencar'ın sosyal medyada yaptığı anket paylaşımlarının ardından gelen tepkileri ele aldı. Sabah gazetesi yazarı Altınok, Sencar'ın anket sonuçlarının CHP ve AK Parti destekçileri arasında büyük bir tartışmaya yol açtığını belirtti. Metropoll'ün sonuçlarının siyasi manevralar için kullanıldığını söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Harp Okulu'ndaki korsan yemin töreni üzerine Atatürkçülük tartışması alevlenince Özer Sencar'ın sosyal medya üzerinden kurucusu olduğu Metropoll Araştırma'ya ait 2023 tarihli bir anket paylaştı. Sencar'ın ajitatif bir mesajla hatırlattığı anket bir anda medyada elden ele dolaştırılmaya başladı.

Zira Sencar'ın araştırmasına katılanların yüzde 86'sı "Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz" şeklindeki soruya "evet" yanıtını vermişlerdi.

Dün baktım, günlerdir Sencar'i güvenilir bulup referans veren çevreler şimdi kendisini gömüyorlar.

Hayırdır, dedim. Meğer Metropoll son kamuoyu yoklamasını açıklamış. Ve... AK Parti birinci, CHP ise ikinci çıkmasın mı?

Adama söylemediklerini bırakmadılar.

Bütün anketlerde CHP birinci parti derken Sencar ne yapmak istiyormuş?

Bir ay önceki anketlerde CHP birinci partiyken bir ayda ne değişebilirmiş ki?

Zaten bir süredir de kulisler de, söz konusu şirketin bazı taleplerinin, CHP ve CHP'li belediyeler tarafından kabul görmediği, bazı sıkıntıların yaşandığı iddiaları dolaşıyormuş. Bunlardan korkulur."

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