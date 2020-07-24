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Ekonomi

Özelleştirme kararları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 08:51:37 -
Özelleştirme kararları

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aksaray'da bulunan bir taşınmazın satışına ve bazı imar değişikliklerine onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın merkez ilçesi Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 4 bin 673 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, yapılan ihale sonucu 15 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Karaca'ya satılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Adana'nın Yüreğir, Antalya'nın Kemer, Aydın'ın Didim, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Karşıyaka ve Muğla'nın Bodrum ilçelerindeki bazı yerlere ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.


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