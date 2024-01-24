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Gündem Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 03:20:00 -
Özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilen kararın, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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