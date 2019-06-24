Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker’deki hissesini Varlık Fonu’na devretti

Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker’in ortak sayısı 30’a düşmüş oldu.

Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10 luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi.

Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi(%58,6),Türkiye varlık fonu(%11,07)Konya şeker Amasya şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli , Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır.