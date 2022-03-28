Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından taşınmazların özelleştirilmesine istinaden yayımlanan ilanda yer alan 37 ihale ile 13 ilde bulunan yaklaşık 347 dönüm büyüklüğünde 80 taşınmaza ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ÖİB tarafından taşınmazların özelleştirilmesine istinaden yayımlanan ilanda yer alan 37 ihale ile 13 ilde bulunan yaklaşık 347 dönüm büyüklüğünde 80 taşınmaz, yatırımcılara %40 peşinat ile dört yıla kadar vade, masrafsız tapu devri ve KDV muafiyeti gibi cazip imkânlarla satışa sunulmuştur.

İstanbul Büyükçekmece'de 4 taşınmaz ilana çıkılmış; 3 tanesinin çevresi villa ve apartman tipi lüks konut alanlarıyla çevrili olup “Gelişme Konut Alanı” imarlı ve 1 taşınmaz da “Konut Alanı” imarlıdır. “Ticaret Konut Alanı” imarlı Küçükçekmece ilçesindeki taşınmaz, alt yapısının olması, ilçe merkezine yakın konumda yer alması, yakın çevresinde okul alanları, stadyum, metro istasyonu, hastane, avm, site tarzı konut kompleksleri ve kamu kurumlarının bulunması nedeniyle girişimciler için büyük bir yatırım fırsatı olacaktır.

Kırıkkale Balışeyh'te 25 parselden oluşan “Konut Alanı” imarlı, arsa nitelikli taşınmazların çevresinde TOKİ konutları yer almaktadır. Taşınmazlar altyapı hizmetlerinden yararlanacak durumda olup toplu taşıma ile ulaşım mümkündür. Yahşihan Hacıbey Mahallesinde yer alan ve ortalama 8 dönüm büyüklükteki taşınmaz “Konut Alanı” imarlı ve ana yola cephelidir. Şehir içi yerleşimine yakın konumda, gelişmekte olan bölgede yer almakta olup elektrik, su, telefon, asfalt yol vb. teknik altyapı mevcuttur.

Muş Bulanık'ta “Ticaret-Konut Alanı” imarlı 2 parselden oluşan taşınmazlar çeşitli iş kollarında hizmet sunulabilecek nitelikte faaliyetlere olanak sağlanabilecek bir yatırım oluşturacaktır. Taşınmazların yakın çevresinde otogar, devlet hastanesi ve resmi kurumlar yer almakta olup ulaşım ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Şanlıurfa Karaköprü'de yer alan taşınmaz “Konut Alanı” imarlıdır. Şanlıurfa-Diyarbakır Karayoluna yaklaşık 1 km mesafede ve kentin gelişim aksı üzerinde bulunmaktadır. Çevre parsellerde yeni inşa edilmiş modern site şeklinde konutlar yer almakta olup yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaktadır.

Gaziantep Nurdağı'nda bulunan arazi vasıflı taşınmaz kırsal nitelikli bir bölgede bulunmaktadır. Çevresinde geniş alanlı tarlalar, bahçeler ve kısmen müstakil yapılar yer almaktadır.

Antalya Alanya'da bulunan taşınmaz denize yakın konumuyla göze çarpmaktadır. Taşınmaz çevresinde 6-7 katlı yapılar bulunmaktadır. Bölgede yapılaşmanın yüksek olması nedeniyle yatırımcılara güzel bir fırsat yaratacağı düşünülmektedir.

Bursa'nın en büyük merkez ilçesi Nilüfer'de bulunan “Ticaret-Konut Alanı” imarlı taşınmazın yakın çevresinde organize sanayi bölgesi, çeşitli iş merkezleri ve toplu yerleşimler bulunmaktadır.

İzmir Ödemiş'te bulunan taşınmaz tarla vasıflıdır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri, az sayıda tarımsal yapı ve konut bulunmaktadır. Ödemiş ilçe merkezine 11 km mesafede konumludur.

Yalova Çiftlikköy, Merkez ve Termal'in gelişmekte olan bölgelerinde yer alan dördü “Konut Alanı” imarlı, biri “Sanayi Alanı” imarlı ve üç adedi verimli sera ve zeytin yetiştiriciliğine uygun tarla vasıflı 8 adet taşınmaz vardır. Termal'deki taşınmaz ilçe jandarma komutanlığına 800 m, diğerleri ise Yalova Devlet hastanesine yaklaşık 3 km, İDO Yalova İskelesine ise yaklaşık 5.5 km uzaklıktadır.

Ankara Kızılcaşar'da 4 parselden oluşan “Konut Alanı” imarlı taşınmazlar Atılım ve Ufuk üniversitelerine yaklaşık 3.5 km mesafede yer almaktadır. Çevresinde çoğunlukla villa tipi yapılar bulunmaktadır. Gölbaşı'nda bulunan ve gelişme trendinde olan Virancık-İmar Mahallesinde 7 adet “Konut Alanı” imarlı taşınmaz yer almaktadır. Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'ne oldukça yakın olup çevresinde Örencik Toki Konutları ve Gölbaşı Devlet Hastanesi yer almaktadır. Susuz'da yer alan 5 adet taşınmaz “Konut Alanı” imarlıdır, aynı bölgede son yıllarda planlı yapılaşmalar sonucunda yapılmış lüks konutlar yer almaktadır. Mamak Nenek'teki taşınmaz ise “Ticaret Alanı” imarlıdır. Ankara-Kırıkkale yolu 22. km'sinde, 19 Mayıs Bulvarına cepheli olup yan parselinde akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.

Aydın Didim'de 6 parselden oluşan taşınmazlar “Gelişme Konut Alanı” imarlıdır. Çevresinde hastaneler, akaryakıt istasyonları ve ticarethaneler bulunmaktadır. Turizm açısından potansiyeli yüksek olan bir bölgede yer alması girişimciler için farklı yatırım fırsatları sunmaktadır.

Erzurum Palandöken'de “Ticaret-Konut Alanı” imarlı taşınmaz Atatürk Bulvarı, Yavuz Selim Bulvarı ve su deposu yolunun kesişiminde yer almakta ve Atatürk Üniversitesine 2 km, Erzurum Havaalanına ise yaklaşık 10 km mesafededir.

Tokat Turhal'da yer alan 6 taşınmaz “Konut Alanı” imarlı olup ilçe merkezine, devlet hastanesi ve tren istasyonuna yakın konumdadır. İlçe merkezine yakın olmasına rağmen gürültüden uzak bir muhitte bulunması sayesinde yatırımcılara tam bir dinlenme fırsatı yaratacak konuma sahiptir. .