Üniversite sınavı sonuçları açıldıktan sonra öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Bu sürecin ardındansa kayıtlar başlayacak. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler öğrenci yurdu fiyatlarını ve imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Özel yurt fiyatları | İstanbul özel yurt fiyatları

Devlet yurtları başvurularının ağustos ayında başlaması bekleniyor. Ancak devlet yurtlarının kontenjanları sebebiyle tüm öğrenciler KYK yurtlarına yerleşemiyor. Hal böyle olunca veliler çocukları için özel yurtları incelemeye başladı. En çok merak edilen konu ise özel yurt ücretleri ve imkanları oluyor.

Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor.

Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.