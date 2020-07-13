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Eğitim

Özel yurt fiyatları | İstanbul özel yurt fiyatları

Üniversite öğrenci yurtları fiyat listesi 2020 | Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından ise tercih süreci başlayacak. Hem öğrenciler hem de veliler şimdiden öğrenci yurtları fiyatlarını araştırmaya başladı. Devlet yurtlarının kapasitesi sebebiyle vatandaşlar özel yurtların imkanlarını ve ücretlerini araştırıyor. İşte, özel yurtların fiyatları 2020

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:51:00 -
Özel yurt fiyatları | İstanbul özel yurt fiyatları

Üniversite sınavı sonuçları açıldıktan sonra öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Bu sürecin ardındansa kayıtlar başlayacak. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler öğrenci yurdu fiyatlarını ve imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.  

Özel yurt fiyatları | İstanbul özel yurt fiyatları

Devlet yurtları başvurularının ağustos ayında başlaması bekleniyor. Ancak devlet yurtlarının kontenjanları sebebiyle tüm öğrenciler KYK yurtlarına yerleşemiyor. Hal böyle olunca veliler çocukları için özel yurtları incelemeye başladı. En çok merak edilen konu ise özel yurt ücretleri ve imkanları oluyor.

Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor.

Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Hangi şehirlerde KYK yurdu var? | KYK yurdu olan iller
Hangi şehirlerde KYK yurdu var? | KYK yurdu olan iller

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Hangi şehirlerde KYK yurdu var? | KYK yurdu olan iller

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları
KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

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KYK yurt başvuruları ne zaman 2020 | KYK yurt başvuru şartları

Devlet yurdu fiyatları 2020 | KYK yurdu fiyatları güncel
Devlet yurdu fiyatları 2020 | KYK yurdu fiyatları güncel

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Devlet yurdu fiyatları 2020 | KYK yurdu fiyatları güncel

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