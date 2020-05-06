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Aktüel

(ÖZEL) Yasağa rağmen tıka basa minibüste pes dedirten görüntüler

Büyükçekmece’de bir minibüs korona virüs salgını sürecinde yolcu kısıtlamasına rağmen tıka basa yolcu taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:01:11 -
(ÖZEL) Yasağa rağmen tıka basa minibüste pes dedirten görüntüler

Büyükçekmece’de bir minibüs korona virüs salgını sürecinde yolcu kısıtlamasına rağmen tıka basa yolcu taşıdı. Bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, "Kaptan yeter kaptan" tepkisine rağmen minibüs sürücüsü yolcu almaya devam etti.


Yeni Tip Korona Virüs sürecinde yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçları kapasitenin yarısı kadar yolcu alması kararlaştırıldı. Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz’da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti. Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken görüntüler sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolcu taşınma pes dedirtti.


"Kaptan yeter, kaptan"


Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler çok sayıda yolcunun minibüs içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir yolcunun minibüs sürüsüne "Kaptan yeter, kaptan" diyerek uyarıda bulunmasına rağmen sürücü yeni yolcular alıyor.

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