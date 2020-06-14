(Özel) Yağmurlu havaya rağmen denize giren genç ayak bileğinden yaralandı

Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşlar yağmurlu havada denizde yüzerken, denize yüzmeye giren vatandaşlardan birisi ise ayak bileğinden yaralandı.

Türkiye genelinde korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak kısıtlaması 1 Haziran’dan itibaren kaldırılmıştı. Yasağın sona ermesinin ikinci haftasında bazı vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak maske takmaması dikkat çekti.

Öte yandan, denize giren gençlerden birisi ayak bileğinden yaralandı. Yaralanan genç, ambulans ile hastaneye götürüldü.