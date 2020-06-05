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Aktüel

(ÖZEL) Yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamı elinden bıçakladı

Fatih’te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, tartıştığı arkadaşını elinden bıçaklayarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:13:00 -
(ÖZEL) Yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamı elinden bıçakladı

Fatih’te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, tartıştığı arkadaşını elinden bıçaklayarak yaraladı. Elinden yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay saat 00. 00’da Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi Karakeçili Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Mustafa O. yabancı uyruklu bir kadın ile tartışmaya başladı.


Tartışma sonunda yabancı uyruklu kadın, 60 yaşındaki adamı elinden bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan adamı ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Adamı elinden yaralayan kadın bir süre polis ekiplerine kapıyı açmadı. Daha sonra kapıyı açan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadının işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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