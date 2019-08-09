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(Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff tekniğiyle’ yatırmayı öneriyor

Sakarya Veteriner Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, yaklaşan kurban öncesi vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekerken, veterinerler ise kurbanları ‘Rueff tekniğiyle’ yatırmayı öneriyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
(Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff tekniğiyle’ yatırmayı öneriyor

Sakarya Veteriner Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, yaklaşan kurban öncesi vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekerken, veterinerler ise kurbanları ‘Rueff tekniğiyle’ yatırmayı öneriyor.


Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "Rueff tekniği", Kurban Bayramı’nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Veteriner Hekim Bekir Taşdemir, kurban kesimi sırasında yaşanan kazaların önlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Taşdemir, ’rueff’ ve ’mide düğümü’ tekniğinin kurban kesiminde vatandaşlara kolaylık sağlayacağını söyledi.



Hayvan sabit kalabiliyor


Kurbanlıkları yatırma tekniğinden bahseden Veteriner Hekim Bekir Taşdemir, “Yaklaşan Kurban Bayramında kesim sırasında meydana gelebilecek kazaları minimuma indirmek için Rueff tekniğini öneriyoruz. Rueff tekniğinde hareketli olan bir ip ve 3 boğumlu oluşan ipten oluşuyor. Bu teknikte öncelikle hayvanın başını sabit bir yere bağlıyoruz. Boynuzlarından sağlam bir şekilde düğümlüyoruz. İlk boğumumuzu ipi alttan alacak şekilde içinden geçirerek ön bacakların ön tarafından alıyoruz. İkinci boğum aynı şekilde arkasında olacak şekilde atıyoruz. Üçüncü boğumu da arka bacakların ön tarafından aynı şekilde geçirerek arkadan bir iki kişinin hayvanın büyüklüğüne göre, ağırlığına göre değişmekle birlikte çekerek yatırımını sağlıyoruz. Bu teknikle hayvanı yatırdığımızda hayvandan gelebilecek darbeler minimuma inmiş oluyor. Böylece hayvan sabit kalabiliyor. Kesimi en kolay bu şekilde yapabiliriz. Bu teknikle kazaların önüne geçmiş olabiliriz” diye konuştu.



Kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini diliyoruz


Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Sakarya Veteriner Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, “Kurban Bayramı yaklaşmasıyla Sakarya’da aşağı yukarı 10-12 bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kurban alan vatandaşlarımıza önerilerimiz tabi ki var. Bunun ilk şartı sağlıklı hayvanları satın almaları ve bunları kurban etmeleri. Kesilecek olan hayvanların öncelikle yaşlarının kurban kesimine uygun olması lazım. Deve’de 5 yaş, büyükbaşta 2 yaş, küçükbaş hayvanda 1 yaş ve üzeri hayvanların kurban kesimi uygunluğu vardır. Tüy yapılarının canlı olmasına baksınlar. Boynuzlarında veya kulaklarında zarar görmüş, kırık olmamasına, topallayan hayvan olmamasına, burun ve gözlerde akıntı olmaması gibi kriterlere bakmaları önem arz etmektedir. Bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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