Özel ve Tekin’e suç duyurusu

FARUK ARSLAN İSTANBUL

Geçmişte camileri ahıra çevirip alimleri darağaçlarında sallandıran CHP’nin milletvekilleri Özgür Özel ve Gürsel Tekin’in, İmam-Hatib Halil Konakcı’yı ağır hakaretlerle hedef göstermesi yargıya taşındı. “Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” diyerek sokaklardaki teşhirciliğe tepki gösterdiği vaazı sebebiyle Konakcı’yı Hoca’yı hedef gösteren Özel ve Tekin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde Tekin’in, Konakcı hakkındaki “Mini paket Feto”, “Terbiyesiz adam”, “Gitsin Afganistan’a” gibi söylemleri, Özel’in “Meczup”, “Pis dil”, “Sapkın” şeklindeki hakaretlerine atıf yapıldı. CHP’li vekillerin hedef göstermesinin ardından Konakcı’ya hakaret ve tehdit geldiği belirtilen dilekçede, şöyle denildi: “Şüpheli tarafça müvekkilimizi açıkça hedef alan ağır ve haksız hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanılarak aynı zamanda müvekkilimizin Müslüman kadın ve erkeklere tesettür, kapalılık, ahlak ve edep sınırları ile Allah’ın (c.c.) emirleri üzerine verdiği sohbeti ile hiçbir ilgisi olmayan gerçek dışı ve çarpıtılmıs sözler sarf ederek müvekkilimin sarf etmediği sözler üzerinden süpheli tarafça kötü niyetli, subjektif ve siyasi yorumlar yaparak müvekkil toplum nezdinde açıkça ve haksız bir şekilde hedef gösterilmiştir.”