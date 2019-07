(Özel) Uşak’ta canlı tavuk ve kanatlı hayvan pazarı yoğun ilgi görüyor

Uşak’ta vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tepe Pazarındaki canlı tavuklar, doğal tavuk eti almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazarda canlı tavuk fiyatları 25’den başlıyor, 60 TL’ye kadar çıkıyor.

Elmalıdere Mahallesinde bulunan Tepe Pazarında tavuk ve horozların beslenmesi ile üretiminin yapıldığı alanlar da bulunuyor. Tüketmek istediği tavuk etlerini ve yumurtaları buradan almak isteyen vatandaşlar, pazara gelerek burada satışa sunulan ürünlere yoğun talep gösteriyor. Tüketimin yanında horoz ve tavuk meraklıları da pazarın yolunu tutuyor. Pazarda her türden tavuk ve horoz bulunuyor. Pazarda 10 liradan 40 liraya kadar tavuk, 25 liradan 60 liraya kadar horoz alınabiliyor. Hindi fiyatları ise, 80 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Doğal beyaz et seven, hayli zor olan temizlemesine katlanabilenler, bu pazarı tercih ediyor.

Emekli olduktan sonra 15 yıldır tavukçuluk yapan Şaban Poyraz, sattığı tavuk ve horozların üretimini kendisi yapıyor. Kuluçka makineleriyle üretim yapan Poyraz, kendisi için ürettiğinin yanında, köylülerin getirdiği yumurtalarla dacivciv üretip, belli bir ücretle çıkan civcivleri sahiplerine iade ediyor. Bunun yanında cins tavuk da üreten Poyraz, bu işin kendisi için hobi olduğunu ifade ederken aynı zamanda maddi gelir de elde ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar’dan gelen,tavuk, hindi, ördek civcivleri, bıldırcın ve tavuk satıcısı Hasan Akyol ise, tavuk ve yumurta fiyatlarının düşmesinin kendilerini yıprattığını, fiyatların düşmesinde kazananların müşteriler olduğunu ifade etti.