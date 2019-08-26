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(Özel) Turist olarak gelmişlerdi...1 ayda Türkçe öğrenip Bursa’ya yerleştiler

Türkiye’den mülk alıp yerleşen aileler, Türkçe öğrenmek için kurslara akın ediyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
(Özel) Turist olarak gelmişlerdi...1 ayda Türkçe öğrenip Bursa’ya yerleştiler

Türkiye’den mülk alıp yerleşen aileler, Türkçe öğrenmek için kurslara akın ediyor. Turist olarak Bursa’ya gelen Lübnanlı aile, 1 ay gibi kısa sürede Türkçe öğrenmeyi başardı.


Türkiye’nin birçok iline ilgi gösteren Araplar, artık ev almanın yanı sıra Türkçe öğrenmeye de başladı. Özellikle yeşilliyle ön plana çıkan vilayetlere gelen Araplar, çok beğendikleri Türkiye’ye ayak uydurmaya çalışıyor. Genellikle Trabzon, Ordu, Yalova, İstanbul ve Bursa gibi illerde iş imkanlarını değerlendiren aileler, daha sonra çocukları ile Türkiye’ye yerleşiyor. Bursa’daki Fattal ailesi de bunlardan biri. 6 kişilik ailenin reisi baba evin geçimi için çalışırken, anne ve çocukları ise Türkçe öğrenmek için kursa gidiyor. Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesinde eğitim gören Lübnanlı aile, 1 ay gibi kısa sürede Türkçeyi söktü. Günlük konuşma dilinden sayılara kadar binlerce Türkçe kelimeyi öğrenen Lübnanlı aile takdir topladı.


Bursa’ya daha önce gezmek için geldiklerini belirten anne Rasha El Taki, “Bursa’yı çok beğendik. Daha sonra kocamın işi dolayısıyla Bursa’ya yerleştik” dedi.


Türkçe öğrenmenin yanı sıra diğer dilleri de öğrenmeye çalışan Talia ise, “Türkçe öğrenmek çok zor değil. Almanca ve İngilizce öğrenmeye de çalışıyorum” diye konuştu.


Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Halil Çağlar, “Son yıllarda Türkçeye olan ilgi hepimizi sevindiriyor. Özellikle son 2-3 yıldır her ülkeden, ağırlıklı olarak Orta Doğu’dan Türkçe’ye büyük ilgi var. Bu ilgiyi akademik çalışmalar için olduğu gibi, aynı zamanda Türkiye’ye yerleşen yabancılarda da görüyoruz. Bu ailemiz Lübnan’dan geldi. Ailece Türkçe öğrenmek için büyük gayret sarf ediyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:34
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