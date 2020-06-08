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Aktüel

(Özel) Tehlikeli asker eğlencesi konvoyu bu kadarına da pes dedirtti

Gece yarısı megakent İstanbul’da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:30:21 -
(Özel) Tehlikeli asker eğlencesi konvoyu bu kadarına da pes dedirtti

Gece yarısı megakent İstanbul’da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Araçlar seyir halindeyken pencerelere oturan kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücü ve yolcuları tehlikeye attı.


D-100 karayolunda seyir halindeyken görüntülenen tehlikeli konvoy Ataşehir, İnönü Mahallesi’nde bir ara sokakta son buldu. Konvoydaki otomobillerden bazıları trafiği tehlikeye sokacak hareketler yaparak seyir halindeyken bazı araçlarda pencereye oturan vatandaşlar kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerle yolcuları hiçe sayarak eğlendi. O anların kaydedildiğini fark etmeyen sürücüler bazı anlarda otomobilleri durdururken vatandaşlar yola inerek oyunlar oynadı. İnönü Mahallesi’nde son bulan tehlikeli yolculukta yürekler ağza geldi.

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