(Özel) Tarihe kayıt için Bursa’yı çiziyor

Bursalı ressam Beşir Sarpça, şehrin en güzel manzaralarını, tarihi eserlerini fotoğraf detayıyla tuvale aktarıyor. Sarpça, günümüzde eserlerinin kıymeti pek fark edilmese de, tarihe not düşecek çalışmaları, 2 yılda bir Tayyare Kültür Merkezinde açtığı sergilerle şehirdeki sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Beşir Sarpça, 30 yıl tabelacılık yaptıktan sonra, yazılar bilgisayardan kolayca çıkartılmaya başlanınca, kabiliyetini Bursa’nın resimlerini yapmak için kullanmaya başladı. Tabelacılık geçmişinden dolayı, iyi bir fırça hakimiyeti olan Beşir Sarpça, 2021 yılında yeni bir sergi açmayı düşünüyor. Bütün resimlerinin gerçeğin birebir aynısı olduğunu ifade eden Beşir Sarpça, “Biraz meşakkatli bir iş ama eserler çok beğeniliyor. Bursa’yı çalışıyorum ağırlıklı olarak. 100’den fazla Bursa resmi yaptım. Yaptıklarımı beğenmiyorum, üzerinden tekrar tekrar geçiyorum. Hatta bazı yerlerdeki mimari yapıların imalatlarını bile beğenmiyorum, resimlerde onları düzeltiyorum. Resimlerin kıymetini anlayan az oluyor. İnsanlar ne yaptığımızı bilmiyor. Tayyare Kültür Merkezi’nin önünden geçerken, resimleri görünce içeri girip bakıyorlar. Mahalli idareler de pek ilgi göstermiyor. Belediye başkanlarının işleri yoğun, danışmanlarının çok fazla resim ile ilgisi yok. En son belediye başkanı sergime geldi, ama Tayyare Kültür Merkezi’nde yan salona başka bir programa gelmişti. Ancak gidip rica ettim, çıkarken sergimi ziyaret etti. Resimleri beğendi. O kadar ile kaldı. Bursa Osmanlı’nın ilk payitahtı olması hasebiyle çok güzel tarihî ve tabiî güzellikler sunuyor. Ben bu güzellikleri önce içime sindiriyorum, sonra tuvalime yansıtıyorum. Eserlerimi takip eden Bursalılara teşekkür ediyorum. Bursa’yı çizmeye devam edeceğim. Elimde 80 civarında Bursa resmi var. Bir kısım resimlerimi de satıyorum. Ancak bu eserlerin kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak” dedi.