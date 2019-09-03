0553 313 94 23

(Özel) Taksiyle çarpışan motosikletli kadın, aracın ön camına düştü

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kavşaktan dönüş yapan taksi ile motosiklet çarpıştı.

03 Eylül 2019 Salı 09:40
(Özel) Taksiyle çarpışan motosikletli kadın, aracın ön camına düştü

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kavşaktan dönüş yapan taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksinin ön camına düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Nilüfer Yıldırım (41) kavşağa geldiği esnada dönmek istedi. O sırada motosikletli ile aynı anda kavşağa giren 34 THZ 24 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan kadın taksinin ön camına düştü. Kaza sonucu Yıldırım vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Taksinin ise ön camında ve çeşitli yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



“Dengeyi kuramadı taksinin ön camına düştü”


Kazayı gören bir sürücü, “Motosikletli akaryakıt istasyonundan çıkıyor. Taksici ile ikisi kavşağı dönmek istiyor. O esnada motosiklet sürücüsü dengeyi kuramadı, taksinin ön camına düştü. Çok şükür bir şey yok, sürtünmeden dolayı bacağında biraz incinme var ama kırık yok. Kolu da biraz rahatsızlanmış” dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağ dokusu azalmasına dikkat
    1. Yağ dokusu azalmasına dikkat
    2. Seramik sanatıyla hayata bağlandı,..
    3. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası..
    4. Atıcılıkta 2 olimpiyat kotası
    5. Güz dönemi şap aşılama kampanyası..
    6. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldürdüler!
    7. Akar'dan 'Güvenli bölge' resti! 'Kendi..
    8. Fransa’da 92 yaşındaki kadın, 94..
    9. Balıkesirspor’da mutlu son
    10. Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları)..
    11. Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir..
    12. Afyonkarahisar’da Halk Sağlığı Haftası..
    13. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    14. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta..
    15. Yeni Akit ulaştı: İşte çok konuşulan..
    16. Çılgınlar 58 Taraftar Grubu’ndan..
    17. Kırmızı bültenle aranan terörist..
    18. Erdal Sarılar’ın mutlu günü
    19. Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek..
    20. Brent petrolün varili 58,99 dolar
    21. Yozgat’ta pekmez kazanları kaynamaya..
    22. Beylikdüzü’nde "Umut ve Eğitim"..
    23. Motosiklet hafif ticari araçla..
    24. Dev salatalık görenleri şaşkına..
    25. Okullar açılıyor, göz problemlerine..
    26. “Her denge memnuniyetsizliği baş..
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    28. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    29. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    30. Takla atan hafif ticari araç..
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız