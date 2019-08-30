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(Özel) Suriyeli ve Türk çocuklar birlikte gezip öğreniyorlar

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’de yaşama tutunan 10 Suriyeli çocuk ve 10 Türk çocuk, “Oku Keşfet” projesi kapsamında bir araya geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:47
(Özel) Suriyeli ve Türk çocuklar birlikte gezip öğreniyorlar

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’de yaşama tutunan 10 Suriyeli çocuk ve 10 Türk çocuk, “Oku Keşfet” projesi kapsamında bir araya geldi. El ele tutuşarak İstanbul’daki tarihi alanları birlikte gezen çocuklar, ‘Hepimiz biriz’ sloganı attı.


Ön yargıları azaltmak ve ortak kültür bilinci kazandırma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Oku-Keşfet” projesiyle Suriyeli ve Türk çocuklar haftada bir kez bir araya gelerek, çeşitli aktivitelere katılıyor. Projenin ilk başladığı günlerde oyun oynamaya bile çekinen çocuklar, kendilerini hiçbir çekince yaşamadan ifade etmeye başladı. Tüm etkinlikler iki toplumun ortak değer ve kültürleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Böylece etkinliklere katılan Suriyeli ve Türk çocuklarda ortak kültür bilincinin oluşmasına katkı sağlanacak.


Suriyeli çocukların eğitim hakları için mücadele eden Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında Bağcılar’da yaşayan 10 Türk ve 10 Suriyeli çocuk Bağcılar Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra Gülhane Parkı içinde yer alan İslam Bilimleri Müzesi’ni gezen çocuklar doyasıya eğlendiler. ‘Hepimiz biriz’ sloganı atan Suriyeli ve Türk çocuklar, el ele kardeşlik mesajı verdiler.



“Amacımız negatif algıyı ortadan kaldırmak”


Çocukların kültür bilinçleri ve hayal güçleri bambaşka bir noktada olduğunu anlatan Yeryüzü Çocukları Derneği Kurumsal İletişim Sorumlusu Nesibe Yolbir, “Oku-Keşfet projesiyle 10 tane Türk, 10 tane Suriyeli çocuğumuzu bir araya getirerek sınırların katılığını, kırıcılığını ve ayrımcılığını bertaraf etmek istedik. Her hafta özellikle ortak kültürümüzde yer alarak önce bir kitap okuduk. Okunan kitap üzerinde soru cevap şeklinde neler anladılar, ortak kelimelerin üzerine basarak işledik. Her hafta İstanbul’da bir bölgede bir yerde okuduğumuz değerle alakalı bir yeri gezdik gördük. Bu hafta da Biruni’yi ele almıştık. Biruni’nin eserlerini, aynı şekilde onunla aynı dönemde yer alan tarihi kişilerin eserlerini görebileceğimiz İslam Bilimleri Müzesi’ne geldik. Ortak değerlerimizi, ortak kelimelerimiz, ortak tarihimiz üzerinden şimdi günümüzde var olan negatif algıyı ortadan kaldırmak. Bu küçük yaşta bu bilinci elde etmeleri için Oku-Keşfet projesiyle çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki projede sayılarını artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çocukların kültür bilinçleri ve hayal güçlerinin bambaşka bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Onların bir araya gelerek birbirlerini tanıyarak birbirlerini tanıdıkça ortak kültüre ve değere sahip oldukça sadece insan olarak bir ortak noktaya sahip olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorlar. Bunu görmek bizi de mutlu ediyor. Bu projeyi 2 aylık bir proje olarak başlattık. Ağustos ayı itibariyle sona eriyor. Devamını da önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için tekrar planlayıp projemizi büyüteceğiz” dedi.



“Beraber gezdik, eğlenerek öğrendik”


Her hafta Suriyeli kardeşleriyle başka bir bölgeyi gezdiğini söyleyen Malatyalı 11 yaşındaki Samet Akbaba, “Çok güzel bir ortamdayız. Her hafta başka bir yeri geziyoruz. Suriyeli kardeşlerimizle iç içeyiz. El eleyiz birlikteyiz, biz kardeşiz. Sonuçta hep birlikte yaşıyoruz. Onlar çok iyi insanlar, çok iyi kişiler. Beraber gezdik, eğlenerek öğrendik. Müzede matematik, geometri, fizik, kimya ve zamanla ilgili çok güzel şeyler vardı. Bayağı bilgi sahibi olduk” şeklinde konuştu.



“Kardeş gibi davranıyorlar, ayrımcılık yapmıyorlar”


Türk kardeşlerini çok sevdiğini söyleyen Suriyeli 12 yaşındaki Beyhan Basmacı ise, “Türk arkadaşlarımla bir aradayız. Onları çok sevdik, bize çok iyi davranıyorlar. Kardeş gibi davranıyorlar, ayrımcılık yapmıyorlar. Müzeleri gezdik, ondan önce kitap okuduk. Hocamız bitkileri tanıtarak anlattı. Çok eğlendik” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:47
  1. kültür
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