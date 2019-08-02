Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın madalya - İsviçre'de süren IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda 400 metrede piste çıkan Muhsine Gezer, altın madalya elde etti



ANKARA (AA) - İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Muhsine Gezer, altın madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhsine Gezer, 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında 62.23'lük derecesiyle dünya şampiyonu olurken, Türkiye organizasyonda ikinci altın madalyasına ulaştı. Şampiyonada bu sabah da gülle atmada Eda Yıldırım altın madalya kazanmıştı.

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