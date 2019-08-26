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(Özel) Sosyal medyadaki yeni dolandırıcılık yöntemi ‘finansal kölelik’ tehlikesi

Sosyal medyada yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak sayılan ‘finansal kölelik’ tehlikesiyle karşı karşıya kalan şahısların nasıl bir yol izlemesi konusunda Denizli’de yaşayan Siber Güvenlik Araştırmacısı Buğra Yüksel vatandaşları uyararak bilgi verdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
(Özel) Sosyal medyadaki yeni dolandırıcılık yöntemi ‘finansal kölelik’ tehlikesi

Sosyal medyada yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemi olarak sayılan ‘finansal kölelik’ tehlikesiyle karşı karşıya kalan şahısların nasıl bir yol izlemesi konusunda Denizli’de yaşayan Siber Güvenlik Araştırmacısı Buğra Yüksel vatandaşları uyararak bilgi verdi.


Son dönemde sosyal medyada yeni bir mesaj dikkat çekiyor. Kullanıcılara ‘Merhaba, finansal köleniz olabilir miyim’ şeklinde mesajlar gönderiliyor. Kendilerini ‘finansal köle’ olarak adlandıran şahıslar sahip veya sahibe olarak tanımladıkları efendilerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal medya üzerinden kişilerle irtibata geçiyor. Siber Güvenlik Araştırmacısı Buğra Yüksel kurulan ilişkilerde şantaj, tehdit ve dolandırıcılık gibi davalara konu olan pek çok tehlikeyi de beraberinde getirebileceği konusunda vatandaşları uyardı.



"Kendime finansal köle arıyorum"


İlk olarak Avrupa’da ortaya çıkan ve gün geçtikçe sanal dünyada yaygınlaşan finansal köleliğin ülkemiz inanış ve değerlerine aykırı olduğunu belirten Buğra Yüksel, “Genellikle bir hanımefendi, sahibe adayı internette bir ilana çıkar. Bununla alakalı internet siteleri vardır. ‘Kendime finansal köle arıyorum’ der ve finansal köle olmak isteyen kişiler de bu şahısla irtibata geçer. Finansal köle, bir sahip veya sahibenin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendisine köle diye tabir ettiğimiz birisini araması ve bulmasından ibarettir. Buradaki kimlikler gerçek ya da sanal olabilir. Yani kadın ilana çıkar kendisine finansal köle bulduğu zaman ona kirasını, faturalarını ödetebilir veya kendi hesabına para isteyebilir. Köle olan erkek, sahibesine parayı karşılıksız olarak gönderir” dedi.



“Genelde beyaz yakalı erkekler finansal köle olmak istiyor”


Finansal köleliğin kötü sonuçlar doğurabileceği ihtimali üzerinde duran Yüksel, "Genelde beyaz yakalı erkeklerde bu oluyor. Psikolojik bir boşluktan ortaya çıkıyor. Gerçekten çok aşağılayıcı ve emrivaki ifadelerle ona emirler verir. Hatta Amerika ve Avrupa’da önce sanalda başlayan bu ilişkiler fiziki olarak da bir araya gelip işkenceye dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.



Paylaşılan bilgiler dolandırıcılara davetiye çıkarabilir


Dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar hakkında konuşan Yüksel, “Şimdi tabi bu akımın yaygınlaşması ile beraber dolandırıcılar için mükemmel bir ortam oluşuyor. Çünkü psikolojik olarak aklı yerinde olmayan insanlarla muhatapsınız. Para transferi gerçekleşiyor, fotoğraf paylaşılıyor. Birtakım veriler paylaşıldığı anda bu sefer karşı taraf şantaj yapmaya başlıyor, tehdit edebiliyor. Buna karşılık olarak da şahıslar emniyete gidip haklarını da arayamıyorlar. Çünkü bu yüz kızartıcı bir durum. Tabi ki bu tehdit şantaj ile karşılaşan birinin emniyete gidip haklarını araması mümkün. Çok tehlikeli bir akım, aman dikkat diyoruz” şeklinde uyardı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
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