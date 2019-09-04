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(Özel) Sonbaharda yabani ot polenlerinden korunun

İnsanın yaşam kalitesini bozan alerji, bu günlerde yabani ot polenleri nedeniyle artıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
(Özel) Sonbaharda yabani ot polenlerinden korunun

İnsanın yaşam kalitesini bozan alerji, bu günlerde yabani ot polenleri nedeniyle artıyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, ağustos ve eylül aylarında yabani ot polenlerine bağlı olarak alerjik nezle görülebildiğini belirterek, “Bu aylarda polenlerden korunun” uyarısında bulundu.


Alerji ve neden olduğu hastalıklar, çağımızın en sık görülen sorunlarından biri. Bağışıklık sisteminin yabancı maddelere karşı verdiği anormal yanıt olan alerjide, genetik ve çevresel faktörler önemli rol oynuyor. Alerji, sonbahar döneminde de özellikle yabani ot polenlerine bağlı olarak artıyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, bu aylarda artan alerjiyle ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.



Eylül ayında yabani ot polenlerine dikkat


Dr. Fulya Gülergün, İHA’ya yaptığı açıklamada, ağustos ve eylül aylarında yabani ot polenlerine bağlı olarak alerjik nezle görülebildiğini söyledi. Mevsimsel alerjik nezlenin polenlere bağlı olduğunu belirten Dr. Gülergün, polenlerin üç ayrı dönemi bulunduğuna işaret etti. İlkbaharda ağaç polenleri, ilkbahar ve yaz dönemi çimen polenleri, yaz sonu ve sonbahardaki yabani ot polenlerinin havada yoğun olarak bulunduğuna dikkat çeken Gülergün, “Hastaların genellikle başvurduğu nedenler, hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, öksürük, nefes darlığı, hırıltı, ciltte kızarıklıklar, yüzde ve dudaklarda şişlik, gözde kaşıntı ve kızarıklık ile bayılma gibi şikayetler olabilir. Vücudumuzun alerjik olduğu maddelere verdiği yanıt çok hafif olduğu gibi hayatı tehdit eden durumlara da neden olabilir” dedi.



“Muayeneye gelmeden önce şikayetlerinizi not alın”


Alerjik rahatsızlıkların kişinin yaşam kalitesini bozabildiğini vurgulayan Gülergün, hastaların, muayeneye gelmeden önce şikayetleri ile ilgili özellikleri kaydetmelerinin, doğru teşhis ve tedavide önemli olduğunu kaydetti. Gülergün, kişilerin, şikayetleriyle ilgili olarak kendilerine şu soruları sormalarını istedi:


“Gün içerisinde özel bir zamanda mı ortaya çıkıyor? Uykudan uyandırıyor mu? Gün boyunca sürüyor mu? Yıl içerisinde belirli dönemlerde mi sizi rahatsız ediyor? Evcil hayvanlar ile karşılaşınca ortaya çıkıyor mu? Herhangi bir içecek ya da yiyecek tüketmenizle ilişkili mi? Duyarlı olduğunuzu düşündüğünüz alerjenlerle her karşılaştığınızda oluyor mu? Evde ya da ev dışında, tatilde farklılık gösteriyor mu?”


Kişide bu belirtiler baş gösteriyorsa alerji olmalarının mümkün olduğunu vurgulayan Gülergün, alerji tanısı için solunum fonksiyon testi, alerji deri testi, deri yama testi, kanda spesifik IGE testi gibi testler yapıldığı bilgisini verdi.



“Zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın”


Dr. Gülergün, alerjiden korunmak için yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:


“Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, özellikle sabah ve öğle saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Açık hava aktivitelerinde bulunmayın veya en aza indirin. Sportif faaliyetler için kapalı alanları tercih edin. Kendinizi polenlerden korumak için şapka, gözlük kullanın ve uzun kollu giysiler tercih edin. Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin ve bol su ile duş alın. Çamaşırlarınızı polen mevsiminde ev içerisinde kurutun. Kapı ve pencerelerinizi özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapalı tutun. Evde ve arabanızda polen filtreli klima kullanın. Eğer toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorsanız, açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin. Alerjenlerden uzak durulması ve verdiğimiz önlemlere uyulması halinde ilaç ve aşı tedavisine uyum sağlamanız tedavi ve alerjinizin kontrol altında tutulması için son derece önemlidir.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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