  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında bandolu 23 Nisan kutlaması

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar için Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-23 14:52:28 -
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında bandolu 23 Nisan kutlaması

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar için Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.


Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu sokaklarında yaşattı. Kutlamalar çerçevesinde şehir içi gezi treniyle bando eşliğinde müzik ziyafetinin Gölbaşı sokaklarına taşındığı günde gösteriler Karşıyaka Mahallesi’nde başlayarak Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler Mahallesi’nde devam etti. Program süresince profesyonel sunucu eşliğinde beş kişiden oluşan Maskot Bando, tüm mahallerde çocuk şarkılarını seslendirdi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret ettiği Gölbaşı Çocukevleri Sitesi Müdürülüğü’nde bulunan çocuklara Türk bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı