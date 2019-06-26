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(Özel) Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor

Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yanlış yöntemlerden olan sık sık diyet değiştirmek, Yo Yo sendromuna neden oluyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
(Özel) Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor

Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu yanlış yöntemlerden olan sık sık diyet değiştirmek, Yo Yo sendromuna neden oluyor. Çağımızın hastalığı olan obeziteye davetiye çıkarabilecek bu sendrom, metabolizmanın gittikçe yavaşlamasına ve alınan kiloların daha da zor verilmesine neden oluyor.


Değişen hayat koşulları farklı uygulamaları da beraberinde getiriyor. Diyetisyene gidecek vakit bulamayan çoğu kişi, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu diyetisyenlerden yardım alıyor. Sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı ülkemizde vatandaşlar, online diyet, online detoks gruplarına dahil olarak zayıflamaya başvuruyor. Online diyetler gerekli koşullar sağlanmadığında sağlığı tehdit edecek sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Zayıflama sürecinde sık sık diyet değiştirmek ise metabolizma hızını yavaşlatan Yo Yo sendromuna davetiye çıkarıyor. Farklı diyet koşullarına uyum sağlamayan vücut dengesi bozularak, obezite gibi sorunlar ortaya çıkarıyor.



"Popüler diyetlerin sağlığınıza neler getireceği konusunda gerçek bilgilere ulaşamayabilirsiniz"


Uzman Diyetisyen Volkan Özel, obezitenin her geçen gün artış gösterdiği günümüzde sağlıksız diyetlerin yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Diyetin tamamen kişinin özelliklerine ve sağlık durumuna yönelik olması gerektiğine vurgu yapan Özel, "Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamayan diyetlerin yanlış olduğu kanısındayım. Sürekli gündeme gelen yeni diyetlerin sizlere uygun olup olmadığı konusunda doğru bir karar almak gerçekten hastalarımız, danışanlarımız adına zor. İnternette bulduğunuz herhangi bir diyetin size uygun olup olmadığını diyetisyeninizle görüşmeden bilemezsiniz. Arkadaşlarınızdan duyduğunuz, internetten bulduğunuz diyetlerin denenmesini tavsiye etmiyoruz. Diyet kişiye özeldir. Biz kişisel özelliklerini, yaşam özelliklerini tahlil sonuçlarınızı görerek size uygun beslenmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Popüler diyetlerin sağlığınıza neler getireceği konusunda gerçek bilgilere ulaşamayabilirsiniz. Popüler diyetleri tavsiye etmiyoruz" dedi.



"Yaz aylarında da metabolizmamız biraz daha hızlanır"


Mevsimin zayıflama üzerinde önemli etkileri etkileri olduğunu söyleyen Özel, metabolizma hızının mevsim değişiminden doğrudan etkilendiğini belirtti. Yaz aylarında kalori yakımının hız kazandığını ifade eden Özel, "Kış aylarına girdiğimiz zaman metabolizma hızı yavaşlıyor. Vücut ısısını dengeleyebilmek için yağ oranını artırmaya çalışıyor. Yaz aylarında da metabolizmamız biraz daha hızlanır. Hem vücut ısımızla hem fazla su tüketimine bağlı olarak. Yaz mevsimi kilo verilmesi için daha uygun bir mevsim" diye konuştu.



"Diyet yaparken karbonhidrat kesilmemeli"


Diyet yaparken oluşan açlık hissinin dengesiz beslenmenin bir sonucu olduğunu ifade eden Özel, vücudun yağ yakmak için belirli besin guruplarına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Karbonhidratın diyete dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Diyet yaparken vücudumuzun belli bir karbonhidrata, yağa ve proteine ihtiyacı var. Diyette yapılan hatalarla birlikte bunlarda üzerine eklendiği zaman insanlar diyet yapmakta çok zorlanıyorlar. Vücudumuza belli bir miktar karbonhidratın girmiş olması gerekiyor. Diyetten ekmeği çıkardım, pilavı, makarnayı çıkardım diyerek sağlıklı grup karbonhidratları vücudunuza almazsanız eğer acıkmanız hızlanır. Yağlar ve proteinler insanları bir yere kadar ayakta tutabilir. Vücudun ilk enerji kaynağı karbonhidrat. Karbonhidrat alınmadığı içinde kısa sürede acıkıyorsunuz" şeklinde konuştu.



Online diyetlere dikkat


Son zamanlarda çalışan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlanan online diyetlerin sağlığı tehdit ettiğini söyleyen Özel, "Daha çok zaman kısıtlaması yaşayan kişilerin başvurduğu bu yöntem düzenli ölçümler yapılmadığında bir çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Online diyetler hızlı yaşam tarzından dolayı insanların sıklıkla başvurduğuyöntemler arasında Doğru bir şekilde danışanın bilgilerine ulaşabilmekbizim için çok önemli. Hastalarımızın kişisel özelliklerini ve hastalık varsa geçmişini bilmek bizim için önemli" dedi.


Uzman Diyetisyen Volkan Özel, sürekli denenen farklı zayıflama diyetlerinin sağlığı tehdit ettiğini ve metabolizmayı yavaşlatan Yo Yo sendromuna neden olduğunu da söyledi. Yo Yo sendromunun çağımızın hastalığı olan obeziteye ve verilen kiloları hızlı bir şekilde geri almaya sebep olduğunu ifade eden Özel, diyet yapılırken yaşanan açlık krizlerinin dengesiz beslenme ve gereksiz kalori kısıtlamasından kaynaklandığı uyarısında bulundu.



"Hatalar sonucunda da istenilen sonuçlara ulaşamıyorsunuz"


Diyete başlayıp bırakmanın sonra tekrar farklı bir diyet denemenin ülkemizde sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade eden Özel, yaşanan bu durum sonrası ortaya çıkan Yo Yo sendromuna karşı uyarıda bulundu. Özel, "Yo yo sendromu bir diyete başlıyorsunuz, sonrasında yeni ve farklı bir diyete geçiş yapıyorsunuz. Bu diyetlerinizi devamlı bir şekilde kullanmıyorsunuz. Diyetlerinizi dönemsel olarak diyetisyeninizle değiştirmek yerine dönemsel olarak kendiniz yapıyorsunuz. Ya da diyetisyen görünmesini bırakıp farklı bir diyet uygulamaya başlıyorsunuz. Diyetisyen bilgisi dışında verilen diyetleri azaltıp çoğaltarak yapılan hatalar oluyor. Hatalar sonucunda da istenilen sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Amaca ulaşamayınca diyet bozuluyor. Amaca ulaşamayınca yeni bir diyete geçiliyor. Bu döngü yüzünden kilo vermek zor bir sürece giriyor. Yağ yakımı için hareket çok önemli. Protein oranı hastalık yoksa artırılması gerekiyor. Diyetisyeniniz bunun ne kadar olacağına karar verecek. Sonrasında lifli beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yağlı ve kremalı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Fiziksel aktiviteyi arttırın dediğimizde bu sadece bu yürüyüş değil. Yürüyüş mevcut halinizi korumaya yardımcı olur. Tempolu ve kas kütlenizi çalıştıracak antrenmanları seçtiğinizde yağ yakımını hızlandırabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"Uzun süreli detoks diyetler organları yoruyor"


Gereğinden fazla su tüketimin vücudun işleyişine ciddi zararlar verdiğini ve iç organları yorduğunu dile getiren Özel, masum gibi görünen detoks diyetlerinin uzun süreli diyetlerinde vücutta ciddi hasarlar oluşabileceğine dikkat çekti. Özel, "Su miktarı spor yapıldığında ekstra artırılabilir. Spor yapan ve ihtiyacı olanlar dışında gereğinden fazla su tüketimi olduğunda elektrolit dengesini bozabiliyorsunuz. Elektrolit dengesi bozulunca da dengeleriniz bozulabiliyor. Bunun sonucunda böbrekleriniz yoruluyor ve başka problemler çıkmaya devam ediyor. Detoksun bilindiği gibi masum olmadığını söyleyen.. Detoks sularını kısa süreli kullanabilir. Detoksu karaciğer ve böbrek yapıyor. Detoks diyetlerinde ağırlıklı olarak meyve sebze tüketiliyor. Bunlar protein ihtiyacını karşılamıyor. Detoks diyetleriyle kiloların hızlı bir şekilde giderilebileceği söylenebilir ama bunlar sağlıklı seçenek değil. Uzun süreli devam edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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