(Özel) Sezgin Tanrıkulu’na hakaret cezasına itiraz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılan Hatice Olgun, mahkemeye dilekçe sunarak karara itiraz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi’nin öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın altına, ‘Ne faili meçhulü! Seninkiler yaptı, yapıyor bu alçaklığı az yüzünüz kızarsın kravatlı militanlar’ şeklinde yorum yazan ve Tanrıkulu tarafından hakkında suç duyurusunda yapılan sanık Hatice Olgun’un yargılandığı dava 6 Mart’ta karara bağlandı.

Adli para cezasına çarptırıldı

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanık Hatice Olgun, üzerine atılı suçu kamu görevlisine karşı işlediğinin sabit olması ve suçun işleniş biçimi nedeniyle ‘hakaret’ suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Olgun’un çarptırıldığı adli para cezasında ise şartların oluşmaması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmadı. Sanık Hatice Olgun, vekilleri aracılığı ile mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi ile karara itiraz etti.

Tutum ve davranışlara siyasetçi Tanrıkulu’nun katlanması gerektiği belirtildi

Hatice Olgun’un vekillerince mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, ceza kararına itirazın kabulü ile sonucunda sanık Olgun hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği, Sezgin Tanrıkulu’nun milletvekili olduğu, kendisini insan hakları aktivisti ve avukatı olarak tanıttığı, kamuoyu tarafından tanınan bir kişi olduğu, yaptığı açıklamalar ve eylemlerin bazı kimseler tarafından desteklenirken, birçok kişi tarafından da yadırganarak eleştirildiği, bu tutum ve davranışların siyasetçi olan Tanrıkulu’nun katlanması gereken durumlar olduğu ifade edildi.

Tanrıkulu’nun açıklamasına karşı eleştiri sunduğu kaydedildi

İtiraz dilekçesinde, sanık Hatice Olgun’un Sezgin Tanrıkulu’nun Ağrı’da öldürülen bir kişi hakkında yaptığı açıklamaya karşı eleştiri ve beyanlarını sunduğu, beyanların hakaret ile ilgisi bulunmadığı, söz konusu olayın Ağrı’da gerçekleştiği, Tanrıkulu tarafından belirtilen şahsın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü, üç zanlıdan ikisinin etkisiz hale getirildiğinin, birinin ise yakalandığının Ağrı Valiliği tarafından açıklandığı kaydedildi.

Beyanların en fazla ağır eleştiri olarak değerlendirilebileceği vurgulandı

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun söz konusu eylemi bir terör eylemi iken fail-i meçhul bir asayiş olayı olarak yansıttığının belirtildiği dilekçede, sanık Hatice Olgun’un beyanlarının en fazla ağır eleştiri olarak değerlendirilebileceği ancak yerel mahkemenin Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) içtihatlarına aykırı bir şekilde cezalandırma yoluna gittiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda hangi kelimenin hakaret olduğunun belirtilmediği ifade edildi

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında hangi kelimenin hakaret olduğunun belirtilmediğinin ifade edildiği dilekçede, ‘militan’ kelimesi hakaret olarak sayılmış ise de Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre söz konusu kelime anlamı olarak, “Bir düşüncenin, bir görüşün kazanması için savaşan, mücadele eden kimse ve bir siyasal örgütün etkin üyesi” olarak tanımlandığı, bu kelimenin hakaret anlamı taşıdığının değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Beraat talep edildi

Sanık Hatice Olgun’un beyanatının eleştiri ve düşünce açıklaması olarak değerlendirilmesinin gerektiğinin belirtildiği dilekçede, beyanatında hakaret içeren bir kelimenin bulunmadığı, mahkemenin vermiş olduğu ceza kararının haksız ve hukuka aykırı olduğu, itiraz sonucunda cezanın kaldırılarak Olgun hakkında beraat kararının verilmesi talep edildi.