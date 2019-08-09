0553 313 94 23

(Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi

FSM Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
(Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi

FSM Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi. Görenleri şaşkına çeviren sorumsuz sürücü, adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü, direksiyonu bırakarak yemek yedi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Direksiyon başındayken yemek yiyen sürücüyü fark eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sürücünün yan koltuğunda oturan genç ise duruma aldırış etmedi. Sorumsuz sürücü, bitirdiği yemeğin çöplerini yanındaki gence verdikten sonra direksiyonu tutarak yoluna devam etti.


Aracıyla seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakarak yemek yediği anlar yoldaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsü direksiyonu bırakarak yemek yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra direksiyonu tekrar tutup yoluna devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
    1. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    2. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    3. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    4. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    5. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    6. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    7. Liderlerin bayram programı
    8. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    9. TCMB'den repo ihalesi
    10. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    11. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    12. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    13. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    14. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    15. Kurban eti nasıl saklamalı
    16. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    17. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    18. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    19. En çok ihracat alüminyumda
    20. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
    21. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
    22. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
    23. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
    24. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
    25. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
    26. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
    27. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
    28. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
    29. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
    30. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama