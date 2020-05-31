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Aktüel

(Özel) "Sarayburnu Fatihleri" Kızılay’a kan bağışında bulundu

Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan bağışına destek vermek amacıyla ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak adlandıran bir grup Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:05:05 -
(Özel) "Sarayburnu Fatihleri" Kızılay’a kan bağışında bulundu

Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan bağışına destek vermek amacıyla ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak adlandıran bir grup Kızılay’a kan bağışında bulundu.


Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın yapmış olduğu korona virüsün yol açtığı tedirginliğin yurt genelinde kan bağışının ve depolardaki kan stoklarının azalmasına neden olduğunu açıklamasının ardından kendilerini ‘Sarayburnu Fatihleri’ olarak adlandıran grup, bugün Kızılay’ın Çapa’daki kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu. Merkeze gelen 10 kişilik grup, kan bağışında bulundu.


Kan bağışı yapan Vedat Sevim, “Sarayburnu Fatihleri Sivriada ekibi olarak haftada ve ayda bir kez olmak üzere trombosit kan bağışı yapmaktayız. Kan bağışı yaparak farkındalık oluşturmak zorundayız. Pandemi süresince kimse kan vermiyor. Biz bu gibi etkinliklerle insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 10 arkadaşımızla birlikte bugün buraya geldik. Hep beraber kan veriyoruz” dedi.


Yüzme camiasının bir ferdi olarak buraya geldiklerini kaydeden Yüksel Sönmez, “Arkadaşlarımızla birlikte biz buraya Sarayburnu Fatihleri yüzme camiasının bir ferdi olarak geldik. Bizim amacımız burada kan ver, can ver. Bizim amacımız burada bir hastamıza şifa olabiliyorsak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

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