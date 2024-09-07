Özel, sallamada Bay Kemal’i solladı

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Oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu’na borçlu olan ve delege pazarlıkları ile kirli para iddialarının gölgesinde CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, yalan söylemede ‘yalancılığı mahkeme kararı ile tescillenen’ selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu solladı. Terör sevicilerin elini öpen, Kandil’in siyasi uzantısıyla kirli ittifak yapan, Hamas’a terör örgütü diyen CHP lideri Özel, dün ATO Congresium’da gerçekleşen CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı’nda geçmişi inkar ederek benzeri görülmemiş yalanlara imza attı. CHP Genel Başkanı Özel’in Kurultayın açılış konuşması sırasında söylediği ve adeta onun bir “Yalan Makinesi” gibi davrandığını tescilleyen yalanlardan bazıları şöyle:

Her fırsatta Siyonist ağzıyla konuşan Özel, “Hamas, gecenin bir yarısı uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdı. Bu bir terör eylemidir kardeşim” diyerek işgale direnen Hamas’a terörist yakıştırması yaptı.

Ağzından çıkanları unutan Özel, dünkü konuşmasında sürekli Gazze’deki zulmü gündeme getirdiklerini ifade ederek, “elime aldığım her mikrofonda Filistin’in haklı davasını savundum” yalanını söyledi.

Yerel seçimlerde sözde ‘Kent uzlaşısı adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP lideri Özel, büyükşehirlerde aday göstermemesi karşılığında Mersin’in Akdeniz ile İstanbul’un Esenyurt ilçe adaylarını Kandil’in inisiyatifine bıraktı.

Özel, dünkü konuşmasında, “sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermediklerini ve milletin hakkını kimseye yedirmediklerini” ifade ederek, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yapılan kirli ittifakı perdeledi.

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de yaptığı konuşmada, “Bana küfür edenleri affederim ama partiye ihanet edenleri affetmem” dedi.

Dün kürsüde ise “Bu partiyi bırakıp, bağımsız olarak başka bir yere gidip, oradan adaylaşıp, bizim partimize seçim kaybettirip, AK Parti’nin kazanmasına katkı sağlamaya çalışanları da bir kenara not etmedik” diye çark etti.

Özgür Özel, başkan olmadan önce verdiği tüzük değiştirme sözünü, koltuğa oturduktan sonra zaman darlığını bahane ederek tutmadı.

Seçim öncesi verdiği sözü unutan Özel, dünkü konuşmada, “Benim ve Kılıçdaroğlu’nun taahhütleri bu tüzüğün içine derç edilmiştir” diyerek, yine taahhütte bulundu.