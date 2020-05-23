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(Özel) Sağlık çalışanlarının aile özlemi

Korona virüs ile mücadele sürecinde kızının sağlığını korumak için Antalya’ya anneannesinin yanına gönderen ebe İlknur Tül, 4 buçuk yaşındaki minik Dila ile Ramazan Bayramı öncesi görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:05:41 -
(Özel) Sağlık çalışanlarının aile özlemi

Korona virüs ile mücadele sürecinde kızının sağlığını korumak için Antalya’ya anneannesinin yanına gönderen ebe İlknur Tül, 4 buçuk yaşındaki minik Dila ile Ramazan Bayramı öncesi görüntülü konuşarak hasret giderdi.


Yeni tip korona virüse karşı en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları evlerinden ve sevdiklerinden uzak kalıyor. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve ailelerini virüsten uzak tutmak için onlardan ayrı kalan Dr. Aylin Çakmakoğlu ve ebe İlknur Tül, Ramazan Bayramı öncesi hastaneden çocuklarıyla görüntülü olarak konuştu. Korona virüs vakalarının İstanbul’da da görülmeye başlamasının hemen ardından kızını Antalya’ya anneannesinin yanına gönderen Tül, özlem giderdi. Kızının sağlığı için ondan ayrı kalan anne, hastane odasından kızıyla konuştu. 4 buçuk yaşındaki minik Dila, annesine özlemini ifade ederken ebe Tül ise hastalarıyla ilgilendiğini belirtti. Dr Aylin Çakmakoğlu ise oğlu ile konuşurken görevleri için ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanları bir kez daha takdir topladı.



“Umarım bu süreç tez zamanda biter biz de çocuklarımıza kavuşuruz”


Korona virüs vakalarının azalmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden ve kızıyla görüntülü konuşarak hasret gideren Ebe İlknur Tül, “Umarım bu süreç tez zamanda biter biz de çocuklarımıza kavuşuruz. Böyle bir şey düşünemezdik ama dünyaya yayıldığında bize de geleceğini öngörüyorduk. Süreç bu şekilde oldu ama ülkemizde bunu iyi bir şekilde kontrol altında tutabildiğimizi düşünüyorum. Şuanda da süreç iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.

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